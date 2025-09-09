szeptember 9., kedd

Ádám névnap

15°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívó

38 perce

Petrimán Patrícia a döntőben jutásért öklözhet

Címkék#Gliwice#Szilézia Kupa#Petrimán Patrícia#Nagy Lajos#ökölvívás

Súlycsoportjában nyolcan neveztek a Szilézia Kupán. Első meccsét magabiztosan nyerte meg Petrimán Patrícia.

Szon.hu

Tizenegy utánpótláskorú versenyző részvételével hétfőn rajtolt a lengyelországi Gliwicében a Szilézia Kupa. Az eseményen hét U19-es, három U17-es és egy U15-ös magyar női versenyző, köztük Petrimán Patrícia indul. A sorsoláson kiderült, hogy Patrícia súlycsoportjában (51 kg) nyolcan indulnak és Nagy Lajos tanítványa a hazaiak versenyzője Okszana Szmaliana ellen kezd a négy közé jutásért. A Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója kétszer számoltatott ellenfelére és így fölénes pontozással nyert. A csütörtöki elődöntőben ismét egy haza versenyző vár rá.

Petrimán Patrícia
Petrimán Patrícia meggyőző bunyóval győzte le lengyel ellenfelét

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu