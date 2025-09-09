Petrimán Patrícia a döntőben jutásért öklözhet

Tizenegy utánpótláskorú versenyző részvételével hétfőn rajtolt a lengyelországi Gliwicében a Szilézia Kupa. Az eseményen hét U19-es, három U17-es és egy U15-ös magyar női versenyző, köztük Petrimán Patrícia indul. A sorsoláson kiderült, hogy Patrícia súlycsoportjában (51 kg) nyolcan indulnak és Nagy Lajos tanítványa a hazaiak versenyzője Okszana Szmaliana ellen kezd a négy közé jutásért. A Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója kétszer számoltatott ellenfelére és így fölénes pontozással nyert. A csütörtöki elődöntőben ismét egy haza versenyző vár rá.

Petrimán Patrícia meggyőző bunyóval győzte le lengyel ellenfelét

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!