Sorsoltak, ellenfelet kapott Petrimán Patrícia

Kedden megkezdődött a World Boxing első korosztályos világversenye 2025-ben: a csehországi Ostrava ad otthont az ökölvívó U19-es Európa-bajnokságnak. A 2007-es és 2008-as születésű bokszolók kontinensviadalára a szövetségi beszámoló szerint 34 országból összesen 295 nevezés érkezett (105 leány és 190 fiú). Hazánkat tizenkét öklöző, köztük Petrimán Patrícia képviseli. A hétfő esti sorsoláson kiderült, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum kiválóságának súlycsoportjában (51 kg) tizennégyen indulnak, és Pati október 1-jén a lengyel Formela Nadia Sylwia ellen lép szorítóba a nyolcközé jutásért.

Petrimán Patrícia szerdán lengyel ellenfél ellen bunyózik

