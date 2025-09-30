szeptember 30., kedd

Ökölvívás

4 órája

Sorsoltak, ellenfelet kapott Petrimán Patrícia

Címkék#World Boxing#Formela Nadia Sylwia#Petrimán Patrícia#ökölvívás#Nyíregyházi Sportcentrum

Szerdán lép szorítóba. Petrimán Patrícia lengyel ellenfelet kapott a nyolc közé jutásért.

Szon.hu

Kedden megkezdődött a World Boxing első korosztályos világversenye 2025-ben: a csehországi Ostrava ad otthont az ökölvívó U19-es Európa-bajnokságnak. A 2007-es és 2008-as születésű bokszolók kontinensviadalára a szövetségi beszámoló szerint 34 országból összesen 295 nevezés érkezett (105 leány és 190 fiú). Hazánkat tizenkét öklöző, köztük Petrimán Patrícia képviseli. A hétfő esti sorsoláson kiderült, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum kiválóságának súlycsoportjában (51 kg) tizennégyen indulnak,  és Pati október 1-jén a lengyel Formela Nadia Sylwia ellen lép szorítóba a nyolcközé jutásért. 

Petrimán Patrícia
Petrimán Patrícia szerdán lengyel ellenfél ellen bunyózik

