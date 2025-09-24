szeptember 24., szerda

Ökölvívás

Kimondta: éremért utazik Ostravába

Címkék#U19-es Európa-bajnokság#Petrimán Patrícia#ökölvívás

Jó formában van, megnyerte a Szilézia Kupát. Petrimán Patrícia a korosztályos Európa-bajnokságon is dobogóra állna.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, Petrimán Patrícia gőzerővel készül a csehországi U19-es Európa-bajnokságra. És bizony eddigi eredményei alapján esélyesként lép majd a ringbe Ostravában.

Petrimán Patrícia
Petrimán Patrícia az Európa-bajnokságon is a dobogóra állna 

Petrimán Patrícia éremmel térne haza

Legutóbb a Szilézia Kupán végzett az élen, így önbizalommal telve várhatja a korosztályos kontinenstornát.

A lengyelországi verseny nagyon jól sikerült, amely nagy előrelépés volt számomra az Európa-bajnokság előtt, hiszen három meccset tudtam bokszolni a Szilézia Openen. Nagyon jó formában érzem magam, motivált vagyok, és mindent megteszek annak érdekében, hogy Eb-éremmel térjek majd haza

 – fogalmazott a Nyíregyházi Sportcentrum öklözője a Magyar Ökölvívó Szövetség Facebook-oldalán. – Egy átlagos felkészülési napon reggel futással indítok, majd utána iskola és délután megyek a szakmai-taktikai ökölvívó edzésre. Az iskolában is igyekszem kihozni a legjobbat az edzések mellett, nehezebb így kicsit, de meg kell oldanom. Rengeteget gyakoroljuk ugyanazokat a technikákat, de volt lehetőség egy-egy új dologra is. Most azt gyakoroljuk, hogy irányítsak a ringben, jó ritmusban bokszoljak. Ez mostanában ki szokott jönni a versenyeken is. A felkészülés első hetében otthon készültem az edzőmmel a megszokott körülmények között, és most a második hétben érkeztem Tatára, a közös edzőtáborba – fogalmazott Patrícia a felkészüléssel kapcsolatban. – Célom, mint minden versenyen, az aranyérem és bízom benne, hogy meg is tudom csinálni. Az angol Ruby White, és az ukrán Tajszja Pokuszaj a legnagyobb riválisaim, ellenük nehezebb dolgom lehet Ostravában – tette még hozzá.

