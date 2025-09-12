szeptember 12., péntek

Tornagyőzelemmel ünnepelte születésnapját Petrimán Patícia (videóval)

Visszavágott német ellenfelének. Petrimán Patrícia tornát nyert Lengyelországban.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, tizenegy utánpótláskorú versenyző részvételével hétfőn rajtolt a lengyelországi Gliwicében a Szilézia Kupa. A megméretésen az U19-esek között 51kg-os súlycsoportban Petrimán Patrícia képviseli hazánkat. A Nyíregyházi Sportcentrum öklözője miután a négy közé jutásért legyőzte lengyel ellenfelét, a csütörtöki elődöntőben ismét egy hazai versenyző várt rá. Nagy Lajos tanítványa megállíthatatlan volt, virtuóz bunyóval fölényes győzelmet aratott. A pénteki döntőben a német Rivora Rifaterra-Josefin. Patinak van miért visszavágnia, hiszen tőle a közelmúltban vereséget szenvedett Brandeburgban. A ma 17. születésnapját ünneplő Pati fantasztikus bunyót bemutatva nyert, és revansot vett német ellenfelétől és megnyerte a Szilézia Kupát.

Petrimán Patrícia
Petrimán Patrícia tornagyőzelemmel ünnepelte születésnapját

A döntőben Petrimán Patrícia kezét emelték a magasba

