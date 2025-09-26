33 perce
A gyulaházi játékos gólja is kellett a Raków feltámadásához (Videóval)
Nem kezdte túl jól a szezont a Czestochowa, ám szép lassan kezd összeállni a csapat.
A hatodik fordulóból elhalasztott mérkőzését pótolta a hét közben a lengyel élvonalban a Raków Czestochowa. Az ellenfél a Lech Poznań volt hazai pályán. A Poznan már 2–0-ra vezetett, amikor a hazaiak – akik az 53. perctől emberelőnyben játszottak – a gyulaházi származású Baráth Péter góljával megkezdték a felzárkózást: a 64. percben a magyar légiós jó ütemben érkezett a hosszú oldalra csavarodó szögletre, és közelről, éles szögből a hálóba fejelt.
Pontot mentett a Raków
Három perccel később Iván López tizenegyesből egyenlített, lendületbe jött a hazai csapat, de a folytatásban már csak lesgólra futotta az erejéből, így 2–2 lett a végeredmény.
A Raków négy forduló óta nyeretlen, és kilenc mérkőzésen szerzett kilenc pontjával a tabella 15. helyén áll, mindössze egyetlen ponttal megelőzve a már kieső Katowicét.
A mérkőzés összefoglalója:
MTK–Kisvárda: a stáb és a csapat is tudja, min kell változtatni, hogy újra jöjjön a siker