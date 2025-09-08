Tartja vezető helyét a bajnokságban Révész Levente

Ausztriában folytatódott az International GT Open sorozat, a Red Bull Ringen rendezték a 2025-ös idény hatodik versenyhétvégéjét. A Team Motopark csapatában versenyző fiatal nyíregyházi versenyző, Révész Levente 99 egységgel a ponttáblázat éléről várta az újabb megméretést.

Révész Levente és Maximilian Götz emlékezetes második versenyt produkáltak

Fotó: Révész Racing

Az évad eddigi részében kiválóan terelgette a bivalyerős Mercedest a magyar pilóta, tíz versenyből (egy versenyhétvégén két futamot bonyolítanak) hármat is sikerült győzelemmel abszolválnia. Spielbergben újra összeállt a Révész Levente–Maximilian Götz páros, így szép reményekkel indult neki az istálló a hétvégének. Az első időmérő edzést szombaton délben bonyolították, az autót Götz vezette és összesítésben a nyolcadik helyet szerezte meg az 1:28.428-as köridővel. A 15 órakor kezdődő 44 körös futam nem alakult a legszerencsésebben, rengeteget kellett csatázni a mezőnyben, végül az összesített 12. helyen futott be a 11-es rajtszámú Mercedes AMG GT3 EVO, de kategóriájukban a hetedik hely lett Révészé és Götzé.

Kiváló versenytempót mutatott Révész Levente és Maxi Götz

A vasárnapi kvalifikáción Révész Levente a 12. rajthelyet szerezte meg, így újabb nehéz versenyre volt kilátás. A felzárkózás azonban sikeres volt, fantasztikusan versenyzett a páros, mindössze 13 másodperccel lemaradva a győztestől sikerült az ötödik helyen végezni, így nagyon fontos hat pontot szerzett a nyíregyházi versenyző, amivel őrzi első helyét az International GT Open ponttáblázatán, előny három pont az őt követő Haase-Reicher páros előtt. A sorozat a barcelonai aszfaltcsíkon folytatódik a szeptember 22-i hétvégén, majd Monzában zárul a szezon.

Íme a vasárnapi futam: