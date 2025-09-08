szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

24°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósport

1 órája

Tartja vezető helyét a bajnokságban Révész Levente

Címkék#Maximilian Götz#International GT Open#red bull ring#Révész Racing#Révész Levente

Ezúttal nem sikerült dobogóra állni, de fontos pontokat szerzett a nyíregyházi versenyző. Révész Levente előnye három pont a bajnokság élén.

Kerecsen József

Ausztriában folytatódott az International GT Open sorozat, a Red Bull Ringen rendezték a 2025-ös idény hatodik versenyhétvégéjét. A Team Motopark csapatában versenyző fiatal nyíregyházi versenyző, Révész Levente 99 egységgel a ponttáblázat éléről várta az újabb megméretést. 

Révész Levente az International GT Open bajnokságban a Red Bull Ringen.
Révész Levente és Maximilian Götz emlékezetes második versenyt produkáltak
Fotó: Révész Racing

Az évad eddigi részében kiválóan terelgette a bivalyerős Mercedest a magyar pilóta, tíz versenyből (egy versenyhétvégén két futamot bonyolítanak) hármat is sikerült győzelemmel abszolválnia. Spielbergben újra összeállt a Révész Levente–Maximilian Götz páros, így szép reményekkel indult neki az istálló a hétvégének. Az első időmérő edzést szombaton délben bonyolították, az autót Götz vezette és összesítésben a nyolcadik helyet szerezte meg az 1:28.428-as köridővel. A 15 órakor kezdődő 44 körös futam nem alakult a legszerencsésebben, rengeteget kellett csatázni a mezőnyben, végül az összesített 12. helyen futott be a 11-es rajtszámú Mercedes AMG GT3 EVO, de kategóriájukban a hetedik hely lett Révészé és Götzé.

Kiváló versenytempót mutatott Révész Levente és Maxi Götz

A vasárnapi kvalifikáción Révész Levente a 12. rajthelyet szerezte meg, így újabb nehéz versenyre volt kilátás. A felzárkózás azonban sikeres volt, fantasztikusan versenyzett a páros, mindössze 13 másodperccel lemaradva a győztestől sikerült az ötödik helyen végezni, így nagyon fontos hat pontot szerzett a nyíregyházi versenyző, amivel őrzi első helyét az International GT Open ponttáblázatán, előny három pont az őt követő Haase-Reicher páros előtt. A sorozat a barcelonai aszfaltcsíkon folytatódik a szeptember 22-i hétvégén, majd Monzában zárul a szezon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Íme a vasárnapi futam: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu