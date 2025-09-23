Ennél nyíltabb már nem is lehetne a versengés

Spanyolországban folytatódott az International GT Open sorozat, a Circuit de Barcelona Catalunyán rendezték ugyanis a 2025-ös idény hetedik versenyhétvégéjét. A Team Motopark csapatában brillírozó fiatal nyíregyházi versenyző, Révész Levente a ponttáblázat éléről várta az újabb megméretést.

Maximilian Götz és Révész Levente

Fotó: Révész Racing

Felemás hétvégét zárt Révész Levente

Az évad eddigi részében kiválóan terelgette a bivalyerős Mercedest a magyar pilóta, tíz versenyből (egy versenyhétvégén két futamot bonyolítanak) hármat is sikerült győzelemmel abszolválnia. Katalóniában újra összeállt a Révész Levente–Maximilian Götz páros, így szép reményekkel indult neki az istálló a hétvégének.

Az első kvalifikáción a brit Josh Rattican bizonyult a legjobbnak, mellőle Révész Levente indulhatott. A futamban nem is történt meglepetés, a nyíregyházi pilóta és társa szezonbeli negyedik diadalát aratta közvetlenül megelőzve legnagyobb riválisát az Audival versenyző Simon Reichert és Christopher Haase alkotta duót. Révész előnye ezzel az összetett viaskodásban hat pontra nőtt.

A második futamot megelőző kvalifikációt éppen Haase nyerte, miközben a magyar versenyző csak a harmadik sorból indult. A verseny nem alakult túl jól, hiszen a Ferrari 296 GT-vel versenyző Carl Bennett, Tommaso Mosca kettős diadalmaskodott, Révészék pedig "csak" a nyolcadik helyen végeztek.

A Mercedes AMG GT3

Fotó: International GT Series

Az utolsó monzai (Olaszország) hétvége előtt így nem is lehetne nyíltabb a viaskodás, hiszen Révész előnye hat pont maradt, ugyanis Reichert és Haase hetedik lett. Ellenben a második futam győztes párosa a sikerével tizenegy pontra jött fel a bajnoki címért zajló viaskodásban.

Az utolsó monzai hétvégét október 19-én rendezik.