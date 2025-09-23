Alig egy hónapja még Nyíregyházán tekertek, ma pedig már az első afrikai világbajnokságon falják a kilométereket

Három évtizede még egymást gyilkolták a helyi népcsoportok, ma viszont már Afrika Svájcaként emlegetik Ruandát, amely az elmúlt években rengeteget költött a sportra, célja, hogy gazdaságilag megerősödjön és megmutathassa magát a világnak. Ruanda

Az ukrán Oleh Smolynets is Ruanda felé vette az irányt

Nyíregyházáról Ruanda felé vették az irányt

Immáron hatodik alkalommal fogadta Magyarország az ifjúsági korosztály legjobbjait 2025 augusztusában a Nations’ Cup Hungary viadalon, amelynek legjobbjai általában a világbajnokságon is remekelnek. Nincs ez másképp most sem, a jelenlegi vb-n nyolc olyan kerékpáros van ott, aki alig egy hónapja még Nyíregyházán tekert.

Közülük a két legkiemelkedőbb név az ukrán Oleh Smolynets és a magyar Révész Ádám. Mint ahogyan arra emlékezhetünk, előbbi nyerte a vásárosnaményi szakaszt, majd két további etapon viselte Magyarországon az összetett éllovasának járó sárga trikót, míg utóbbi hozta a kötelezőt, ám mivel Ádám leginkább az emelkedőkön virgonckodik, így szabolcsi síkon nem ő volt a kiemelt ember.

Mellettük a szlovák Jakub Pastva, a bolgár Nicholas Van der Merwe, a török Gorkturk Yuzeler, na meg honfitársa Muhammet Umut Demicran, valamint a szerb Ratko Kovacsevics és az üzbég Muhriddin Saparov is rajthoz áll Ruandában.