1 órája
Alig egy hónapja még Nyíregyházán tekertek, ma pedig már az első afrikai világbajnokságon falják a kilométereket
Az első afrikai kerékpáros világbajnokság megszervezése nem volt egyszerű feladat, de a 2000-es évek közepétől látványos fejlődésnek indult a kontinensen a sportág és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) folyamatos támogatása révén Ruanda elérte a célját.
Három évtizede még egymást gyilkolták a helyi népcsoportok, ma viszont már Afrika Svájcaként emlegetik Ruandát, amely az elmúlt években rengeteget költött a sportra, célja, hogy gazdaságilag megerősödjön és megmutathassa magát a világnak. Ruanda
Nyíregyházáról Ruanda felé vették az irányt
Immáron hatodik alkalommal fogadta Magyarország az ifjúsági korosztály legjobbjait 2025 augusztusában a Nations’ Cup Hungary viadalon, amelynek legjobbjai általában a világbajnokságon is remekelnek. Nincs ez másképp most sem, a jelenlegi vb-n nyolc olyan kerékpáros van ott, aki alig egy hónapja még Nyíregyházán tekert.
Közülük a két legkiemelkedőbb név az ukrán Oleh Smolynets és a magyar Révész Ádám. Mint ahogyan arra emlékezhetünk, előbbi nyerte a vásárosnaményi szakaszt, majd két további etapon viselte Magyarországon az összetett éllovasának járó sárga trikót, míg utóbbi hozta a kötelezőt, ám mivel Ádám leginkább az emelkedőkön virgonckodik, így szabolcsi síkon nem ő volt a kiemelt ember.
Mellettük a szlovák Jakub Pastva, a bolgár Nicholas Van der Merwe, a török Gorkturk Yuzeler, na meg honfitársa Muhammet Umut Demicran, valamint a szerb Ratko Kovacsevics és az üzbég Muhriddin Saparov is rajthoz áll Ruandában.