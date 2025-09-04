Idén is tornával emlékeztek meg Sallai Józsefről

Múlt héten rendezték meg a Sallai József Emléktorna Nemzetközi Fiú Utánpótlás Kosárlabda Kupát. A Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Tornacsarnokában és a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum Tornacsarnokában játszott három napos tornát a A KK Triglav Kranj (Szlovénia) nyerte meg, a román CSM Oradea előtt, a bronzérmet pedig a Vasas Kosárlabda Akadémia szerezte meg. A nyíregyházi csapatok közül az NYKK Eötvös csapata a 7., a Nyíregyházi Sportcentrum csapata az 5. helyen végzett. A tornán azok az U16 korosztályos, 2010. január 1. után született fiú kosarasok csapatai vettek részt, amelyek az elmúlt két szezonban a korosztályuk országos bajnoki főtábláján szerepeltek.

Idén is nagy siker volt a Sallai József Emléktorna

Az évről évre megrendezett tornával Sallai József családja és a szervező Nyíregyházi Kosárlabda Klub, valamint Sallai József Alapítvány méltó emléket kívánt állítani a nyíregyházi fiú utánpótlás kosárlabdázás megteremtőjének és legeredményesebb pedagógus-edzőjének, Sallai Józsefnek, aki 2020-ban, életének 71. évében hunyt el.

A Sallai József Emléktorna eredményei

A csoport: KK Triglav Kranj–Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia 114–55, Vasas Kosárlabda Akadémia–Nyíregyházi Sportcentrum 98–48, KK Triglav Kranj–Vasas Kosárlabda Akadémia 81–77, Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia–Nyíregyházi Sportcentrum 58–84 B csoport: NYKK Eötvös–Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia 63–69, CSM Oradea – DEAC Kosárlabda Akadémia 77–52, NYKK Eötvös–DEAC Kosárlabda Akadémia 65–73, Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia–CSM Oradea 54–88 7. helyért: Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia–NYKK Eötvös 67-74 5. helyért: Nyíregyházi Sportcentrum–DEAC Kosárlabda Akadémia 85-62 3. helyért: Vasas Kosárlabda Akadémia–Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia 137–49 Döntő: KK Triglav Kranj–CSM Oradea 100–60 Végeredmény 1. KK Triglav Kranj 2. CSM Oradea 3. Vasas Kosárlabda Akadémia 4. Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia 5. Nyíregyházi Sportcentrum 6. DEAC Kosárlabda Akadémia 7. NYKK Eötvös 8. Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia Különdíjasok Legjobb edző: Marko Irgolič (KK Triglav Kranj) MVP: Luka Ravnik (KK Triglav Kranj) A legsportszerűbb csapat: Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia A csapatok legjobb játékosai: Vito Bundalo (KK Triglav Kranj), Balogh Viktor (CSM Oradea), Galavits Levente (Vasas Kosárlabda Akadémia), Lakatos Bence (Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia), Daróczi Zsombor (Nyíregyházi Sportcentrum), Balázsi Csanád (DEAC Kosárlabda Akadémia), Szarka Dávis (NYKK Eötvös), Lóczy Mátyás (Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia)

A díjakat dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Farkasinszki Gyula az MKOSZ ellenőrző bizottságának tagja, Hornyák Enikő Nyíregyháza MJV sportreferense, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnökségi tagjai és a Sallai József Alapítvány kuratóriumának tagjai adták át.

A torna fővédnöke Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő, frakcióvezető volt, védnöke a Sallai család részéről Sallai István volt.