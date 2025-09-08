Tornával tisztelegtek a kosárlegenda emléke előtt

A Hübner Nyíregyháza BS hétvégén immár ötödik alkalommal rendezte meg a Sitku Ernő Emléktornát. A klub ezúttal is a kosárlegenda nevéhez méltó színvonalú viadalt hozott össze, csupa első osztályú gárda érkezett Nyíregyházára. A kétnapos viadalon olyan gárdák szerepeltek, amelyekben (vagy amely csapat városában) a 149-szeres válogatott ikon is játszott pályafutása során. Egymást követő második évben ugyanaz a mezőny vett a tornán: a házigazda Hübner Nyíregyháza BS mellett a Budapesti Honvéd SE, a DEAC és az Atomerőmű SE.

Az V. Sitku Ernő Emléktornán három első osztályú klub is részt vett fotó: klub

– A lehetőségeinkhez képest készen állunk a tornára. Várjuk a szurkolóinkat sok szeretettel! Becsületesen dolgozó, ambiciózus csapatunk lesz. Nem biztos, hogy ez a Honvéd, DEAC, Paks hármas ellen mutatkozik meg, de azt ígérhetem, hogy harcolni fogunk – fogalmazott a torna előtt a csapat honlapján az együttes vezetőedzője. Merim Mehmedovic.

Megszorongatták a Honvédot

A házigazdák a pénteki elődöntőben a Honvéddal találkoztak és bizony alaposan megnehezítették a fővárosiak dolgát. A nagyszünetre a Cápák vonulhattak előnnyel, a folytatásban aztán ledolgozta hátrányát a Honvéd, megnyerte a mérkőzést és ezzel a döntőbe jutott. Legeredményesebb hazai játékos Illés volt aki hat három pontost is értékesítve húszig jutott, de Pipiras is bizonyította, hogy érdemes volt újra szerződtetni. A másik elődöntőben az Atomerőmű SE legyőzte a DEAC-ot. Így a szombati fináléban a paksiak a Honvéddal, a harmadik helyért pedig a Hübner Nyíregyháza BS a debreceniekkel küzdött meg.

Megvédte címét az Atomerőmű SE

A bronzmérkőzésen alaposan beragadtak a hazaiak, sok labdát eladtak, amelyeket a DEAC gyors kosarakkal büntetett meg., így már az első negyed végén tetemes előnybe kerültek. A folytatásban koncentráltabban játszottak Boljosék, ennek ellenére tovább nyílt az olló. A harmadik etap a hazaiak nyerték, a záró negyed ismét a vendégeké volt, akik magabiztosan nyerték meg a találkozót. A döntőt az Atomerőmű SE nyerte, akik ezzel megvédték címüket. A serleg mellett játékosukat, Benke szilárdot választották meg a torna legértékesebb játékosának (MVP). A torna legjobb centere (Sitku Ernő-díj) Simmons Zachary (Bp. Honvéd SE) lett, míg a torna legjobb haza játékosának (Borisz Maljkovics-díj) Illés Mátét választották meg.