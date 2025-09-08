3 órája
Tornával tisztelegtek a kosárlegenda emléke előtt
Megvédte címét az Atomerőmű SE, a Hübner Nyíregyháza BS negyedik lett. Idén már ötödször rendezték meg a Sitku Ernő Emléktornát.
A Hübner Nyíregyháza BS hétvégén immár ötödik alkalommal rendezte meg a Sitku Ernő Emléktornát. A klub ezúttal is a kosárlegenda nevéhez méltó színvonalú viadalt hozott össze, csupa első osztályú gárda érkezett Nyíregyházára. A kétnapos viadalon olyan gárdák szerepeltek, amelyekben (vagy amely csapat városában) a 149-szeres válogatott ikon is játszott pályafutása során. Egymást követő második évben ugyanaz a mezőny vett a tornán: a házigazda Hübner Nyíregyháza BS mellett a Budapesti Honvéd SE, a DEAC és az Atomerőmű SE.
– A lehetőségeinkhez képest készen állunk a tornára. Várjuk a szurkolóinkat sok szeretettel! Becsületesen dolgozó, ambiciózus csapatunk lesz. Nem biztos, hogy ez a Honvéd, DEAC, Paks hármas ellen mutatkozik meg, de azt ígérhetem, hogy harcolni fogunk – fogalmazott a torna előtt a csapat honlapján az együttes vezetőedzője. Merim Mehmedovic.
Megszorongatták a Honvédot
A házigazdák a pénteki elődöntőben a Honvéddal találkoztak és bizony alaposan megnehezítették a fővárosiak dolgát. A nagyszünetre a Cápák vonulhattak előnnyel, a folytatásban aztán ledolgozta hátrányát a Honvéd, megnyerte a mérkőzést és ezzel a döntőbe jutott. Legeredményesebb hazai játékos Illés volt aki hat három pontost is értékesítve húszig jutott, de Pipiras is bizonyította, hogy érdemes volt újra szerződtetni. A másik elődöntőben az Atomerőmű SE legyőzte a DEAC-ot. Így a szombati fináléban a paksiak a Honvéddal, a harmadik helyért pedig a Hübner Nyíregyháza BS a debreceniekkel küzdött meg.
Megvédte címét az Atomerőmű SE
A bronzmérkőzésen alaposan beragadtak a hazaiak, sok labdát eladtak, amelyeket a DEAC gyors kosarakkal büntetett meg., így már az első negyed végén tetemes előnybe kerültek. A folytatásban koncentráltabban játszottak Boljosék, ennek ellenére tovább nyílt az olló. A harmadik etap a hazaiak nyerték, a záró negyed ismét a vendégeké volt, akik magabiztosan nyerték meg a találkozót. A döntőt az Atomerőmű SE nyerte, akik ezzel megvédték címüket. A serleg mellett játékosukat, Benke szilárdot választották meg a torna legértékesebb játékosának (MVP). A torna legjobb centere (Sitku Ernő-díj) Simmons Zachary (Bp. Honvéd SE) lett, míg a torna legjobb haza játékosának (Borisz Maljkovics-díj) Illés Mátét választották meg.
V. Sitku Ernő Emléktorna
- Elődöntő
Hübner Nyíregyháza BS – Budapesti Honvéd SE 73–83 (19–24, 17–11, 23–28, 14–20)
Continental Aréna, v.: Goda, Domán, Marton.
Nyíregyháza: Illés 20/18, Nagy 11/9, Bazsó 5, Pipiras 19/9, Orosi 7. Csere: Boljos 4, Magyari 2, Verebélyi, Végső 5, Hibján. Vezetőedző: Merim Mehmedovic
Honvéd: Dimitrijevics 14/6, Rush 16/12, Mucza 2, Keller 11/3, Dócs 7/3. Csere: Radó 4, Dorogi 6, Simmons 14, Kopácsi, Reizinger 2, Simon 7, Major. Vezetőedző: Zlatko Jovanovics.
Kipontozódott: Pipiras (40.).
- A harmadik helyért
DEAC – Hübner Nyíregyháza BS 104–68 (33–9, 31–23, 16–18, 24–18)
Continental Aréna, v.: Goda, Makrai, Lengyel.
DEAC: Tyus 14/12, Mócsán 11/9, Neuwirth 2, Szubotics 18/9, Osztojics 12. Csere: Varga F. 2, Wade 13/3, Gáspár 12, Hőgye 6, Gál 5, Várszegi 5/3, Vámos 4. Vezetőedző: Pethő Ákos.
Nyíregyháza: Illés 15/6, Nagy 5/3, Bazsó 15, Pipiras 15/3, Orosi 3. Csere: Magyari 2, Boljos 10/6, Végső 3/3, Verebélyi. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.
- A torna végeredmény
- Atomerőmű SE
- Budapesti Honvéd SE
- DEAC
- Hübner Nyíregyháza BS
- Különdíjasok
A torna legértékesebb játékosa (MVP): Benke Szilárd (Atomerőmű SE).
A torna legjobb centere – Sitku Ernő-különdíj: Zachary Simmons (Bp. Honvéd SE).
A torna legjobb hazai játékosa – Borisz Maljkovics-különdíj: Illés Máté (Hübner Nyíregyháza BS).
