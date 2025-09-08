szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

23°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

Rangadóval folytatja az A'Studió Futsal Nyírgyhza (videóval)

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#MVFC Berettyóújfalu

Hétfőn az 5. fordulót rendezik a futsal NB I-ben. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Berettyóújfalu vendége lesz.

Szon.hu

Alaposan belelendült az A'Studió Nyíregyháza Futsal, két döntetlen után egy tízest gurított a Haladásnak, majd ennyit rámolt be a maglódi H.O.P.E. futal csapatának is, így önbizalommal telve utazhatnak hétfőn Berettyóújfaluba. 

Studió
Az A'Studió az előző körben gálázott Fotó: Kohut Árpád

Alkalmazkodniuk kell

– Két olyan mérkőzésen vagyunk túl, amiken a győzelem volt a lényeg, be is gyűjtöttük a hat pontot, külön öröm, hogy nagy gólkülönbséggel tettük ezt, ami azt mutatja, hogy fejlődik a csapat helyzetkihasználásban és minden másban is – fogalmazott az együttes vezetőedzője, Lovas Norbert a csapat honlapján.  – Önbizalomnövelő sikerek voltak. Ezúttal két meccs között rövid a szünet. Frissítésen volt a hangsúly, illetve videózás mellett megbeszéltük azokat a játékhelyzeteket, melyek fontosak lesznek hétfőn. Az első rangadót játsszuk ebben a szezonban, kíváncsi vagyok én is, milyen játékot nyújtunk.
A házigazdák a nyitófordulóban kikaptak az Aramistól, majd Kecskemétről hozták el a két pontot, az Újpest ellen viszont ők maradtak pont nélkül, legutóbb pedig gólgazdag találkozón Nyírbátorban szereztek egy pontot.
– Hullámzóan teljesítenek, de mindkét vereségük szoros volt. Kevesen vannak, más taktikát is alkalmaznak ebben a szezonban. Sokat használják a vészkapus játékot, amihez alkalmazkodnunk kell nekünk is – mondta Lovas Norbert.
A 18.30-kor kezdődő mérkőzésen Kiss Gergő, Fehérvári Patrik duó dirigál majd.

Futsal: NB I., 5. forduló

MVFC Berettyóújfalu–A’Studió Futsal Nyíregyháza

Berettyóújfalu, Pálfi István Rendezvénycsarnok, hétfő, 18.30.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Így firkálta meg az A'Studió Futsal Nyíregyháza a maglódiakat

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu