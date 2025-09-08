Rangadóval folytatja az A'Studió Futsal Nyírgyhza (videóval)

Alaposan belelendült az A'Studió Nyíregyháza Futsal, két döntetlen után egy tízest gurított a Haladásnak, majd ennyit rámolt be a maglódi H.O.P.E. futal csapatának is, így önbizalommal telve utazhatnak hétfőn Berettyóújfaluba.

Az A'Studió az előző körben gálázott Fotó: Kohut Árpád

Alkalmazkodniuk kell

– Két olyan mérkőzésen vagyunk túl, amiken a győzelem volt a lényeg, be is gyűjtöttük a hat pontot, külön öröm, hogy nagy gólkülönbséggel tettük ezt, ami azt mutatja, hogy fejlődik a csapat helyzetkihasználásban és minden másban is – fogalmazott az együttes vezetőedzője, Lovas Norbert a csapat honlapján. – Önbizalomnövelő sikerek voltak. Ezúttal két meccs között rövid a szünet. Frissítésen volt a hangsúly, illetve videózás mellett megbeszéltük azokat a játékhelyzeteket, melyek fontosak lesznek hétfőn. Az első rangadót játsszuk ebben a szezonban, kíváncsi vagyok én is, milyen játékot nyújtunk.

A házigazdák a nyitófordulóban kikaptak az Aramistól, majd Kecskemétről hozták el a két pontot, az Újpest ellen viszont ők maradtak pont nélkül, legutóbb pedig gólgazdag találkozón Nyírbátorban szereztek egy pontot.

– Hullámzóan teljesítenek, de mindkét vereségük szoros volt. Kevesen vannak, más taktikát is alkalmaznak ebben a szezonban. Sokat használják a vészkapus játékot, amihez alkalmazkodnunk kell nekünk is – mondta Lovas Norbert.

A 18.30-kor kezdődő mérkőzésen Kiss Gergő, Fehérvári Patrik duó dirigál majd.

Futsal: NB I., 5. forduló MVFC Berettyóújfalu–A’Studió Futsal Nyíregyháza Berettyóújfalu, Pálfi István Rendezvénycsarnok, hétfő, 18.30.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Így firkálta meg az A'Studió Futsal Nyíregyháza a maglódiakat