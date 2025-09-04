szeptember 4., csütörtök

Futsal

1 órája

Komoly megterhelés előtt a Studió

Címkék#futsal#futsal Nyíregyháza#Studió

Alig egy hét alatt három bajnoki mérkőzést játszik a csapat.

Újabb válogatott szünet után sűrű időszak elé néz az A'Studió Futsal Nyíregyháza, hiszen bő egy hét leforgása alatt három bajnoki mérkőzést játszik. A hármas sorozat első összecsapása a csütörtöki, H.O.P.E Futsal elleni hazai találkozó lesz.

Studió
Komoly terhelés vár a Studió csapatára
Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Elvégezte a Studió a munkát

A legutóbbi mérkőzés óta eltelt idő nagy részében foghíjas kerettel készült a gárda, hiszen három magyar válogatott játékos is hiányzott, pozitívum viszont, hogy a Haladás 10–0-s legyőzését követően sokkal jobb szájízzel tréningeztek a srácok, mint korábban.

– Jó mérkőzést játszottunk Szombathelyen, majd jött a szünet, ami alatt valóban kevesebben dolgoztunk – mondta el a csapat honlapján a Studió vezetőedzője, Lovas Norbert. – Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy több alkalommal is kevesebben leszünk edzésen, de jól dolgoztak a játékosok. Próbáltuk az első három meccsen elkövetett hibákat javítani, valamint szinten tartani és fejleszteni azt, ami jól működött.

A soron következő ellenfél még Maglódi TC néven jutott fel úgy, hogy az előző NB II-es idény Keleti csoportjának második helyén végzett. Nyáron erősítettek, igazoltak többek között Veszprémből, Berettyóújfaluból, Újpestről és Nyírbátorból is, valamint szerződtettek két brazil légióst. Az első fordulóban rögtön elértek egy nagy meglepetést, a Kecskemét 1–0-s legyőzése után viszont 7–1-re kikaptak az Újpesttől és 3–2-re a Nyírbátortól.

– Nagyon sok érkezőjük volt, még idő kell nekik, hogy csapattá formálódjanak, de jó képességű játékosaik vannak, köztük két brazillal. Több játékrendszerrel próbálkoznak, ha nem figyelünk oda, veszélyesek lehetnek, mint a Pécs vagy a DEAC. Amennyiben a saját játékunkat játsszuk, nem lehet probléma, mert előrébb tartunk, mint az ellenfelünk – tette hozzá a mester.

NB I, 4. FORDULÓ
A’Studió Futsal Nyíregyháza – H.O.P.E. Futsal
Csütörtök, 18.00, Continental Aréna

 

 

