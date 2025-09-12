szeptember 12., péntek

Futsal

1 órája

Újból hazai pályán az A'Studió Futsal

Hétfőn még Berettyóújfaluban játszott Lovas Norbert együttese. Pénteken ismét hazai környezetben játszik az A'Studió Futsal Nyíregyháza.

Szon.hu

A hétfői Berettyó elleni találkozó után pénteken ismét pályára lép a bajnokságba immár hatodszor az A’Studió Futsal Nyíregyháza, Lovas Norbert együttese a Magyar Futsal Akadémiát látja vendégül.

A'Studió Futsal
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza legutóbb gálázott hazai pályán Fotó: Kohut Árpád


– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, hiszen a Berettyóújfalu vészkapussal játszotta le az egész mérkőzést, ami nagyon magas szintű koncentrációt igényelt tőlünk védekezésben. Ezt közel tökéletesen oldottuk meg, egy gólt kaptunk belőle, de voltak helyzeteink is. Gratulálok a játékosoknak, mert jó teljesítményt nyújtottak – fogalmazott Lovas Norbert a csapat weboldalán.

Nyírbátorban győztek először

Pénteki ellenfelük négy vereség után az előző fordulóban szerezte meg első sikerét a Nyírbátor 3–2-es legyőzésével. A fővárosiak idáig tíz gólt szereztek és 25-öt kaptak, ami a második legtöbb az NB I-ben.
– Miután megszerezték az első győzelmüket, bizonyára kellő önbizalommal érkeznek. Nekünk kell irányítani a mérkőzést, ismét fontos lesz, hogy az első két-három helyzetünkből megszerezzük az első találatot, ami mindig felszakítja a gátat. Fiatal csapattal találkozunk, amely képes veszélyes kontrákat vezetni. Ezekre mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy itthon tartsuk a három pontot – zárta Lovas Norbert.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Continetál Arénában.

Így gálázott legutóbb az A'Studió Futsal Nyíregyháza hazai pályán

 

