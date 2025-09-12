szeptember 12., péntek

Futsal

48 perce

Magabiztosan győzött az A'Studió, a Nyírbátor a hajrában kapott ki

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Magyar Futsal Akadémia#B-Kerép Nyírbátori SC

Hárommeccses, sűrű program végéhez értek a csapatok a férfi futsal NB I-ben. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza otthon tartotta a három pontot, a Nyírbátor vereséggel vonul válogatott szünetre.

Kerecsen József

Az első öt forduló veretlensége után a Magyar Futsal Akadémia csapatát fogadta az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Continental Arénában. A Nyírbátor B-Kerép is jól kezdte a bajnokságot, az előző fordulóban azonban meglepő vereséget szenvedtek Trencsényi János tanítványai éppen a nyíregyháziak aktuális ellenfele ellen.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza 5–1-re győzte le a Magyar Futsal Akadémia együttesét.
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza győzelme vezéráldozattal járt
Fotó: Kohut Arpad

Ahogyan arról az A'Studió honlapjának meccstudósításában írták, Lovas Norbert vezetőedző megkavarta a sorokat, Dávid Richárd mellett három olyan mezőnyjátékos kapott lehetőséget a kezdőben, akik a legtöbb mérkőzésen a kispadról szállnak be. Ez rögtön eredményre is vezethetett volna, Vatamaniuc-Bartha Dávid rögtön a legelején ziccerbe került, de nem lett gól belőle. A másik oldalon Alasztics Marcell is védett egy nagyot és a folytatásban is a kapusokról szólt a meccs. 
Többnyire a hazaiak irányítottak, de az MFA is kulturáltan futsalozott, olykor-olykor agresszív letámadással megzavarva a labdakihozatalokat. Azért egyre inkább mezőnyfölénybe került az A'Studió, de a helyzetek kimaradtak, többször is túljátszotta az akciókat az együttes. Ami még bosszantóbb, hogy a csapatkapitány, Dávid Richárd egy szerelés közben térdsérülést szenvedett. Láthatóan kissé megfogta ez Lovas Norbert játékosait, mégis összejött a vezető gól, mi több Pulguinha kétszer is betalált a szünet előtt, előbb Hadnagy, majd Maneca passzát értékesítette a brazil.

A második játékrész elején élesen jött ki a Nyíregyháza, Rafinha azonnal meglőtte a harmadikat. A 26. percben a Magyar Futsal Akadémia vészkapusra váltott, ami után rögtön szépítettek, később azonban belehibáztak, egy labdaszerzés után pedig Hadnagy az üres kapuba lőtt. 

Ezzel a lényegi kérdések eldőltek, Hadnagy még egyszer betalált, kialakult az 5–1-es végeredmény, így az A'Studió tartja veretlenségét az NB I-ben.

NB I. | 6. forduló

A’Studió Futsal Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia 5–1 (2–0)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Zimonyi, Tiringer (Sántha).

  • Nyíregyháza: Alasztics – Hadnagy, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Dávid. Csere: Bazsányi, Gagyi, Maneca, Pulguinha, Villás, Makó, Rafinha, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert.
  • MFA: Tóth – Klacsák, Szabó K., Tarpai, Módly D. Csere: Domokos, Papp, Módly M., Véghelyi, Patócs, Boznánszky, Bokor, Szabó D., Szabó B. Vezetőedző: Boznánszky Gábor.
  • Gól: Pulguinha (18., 20.), Rafinha (21.), Hadnagy (30., 33.), illetve Szabó K. (26.).

A hét pontos Nyírbátor a két ponttal többet gyűjtő Aramist fogadta. A hasonló mérleg szoros mérkőzést vetített előre és így is lett, az első félidő 2–2-es eredményt hozott, hazai oldalon Szentes Bíró, a vendégektől Büki Baltazár Géza duplázott. Végül azonban a budaörsiek örülhettek, a 37. percben Lux eldöntötte a találkozót. A forduló után válogatott szünet jön, csütörtökön Magyarország–Románia Európa-bajnoki kvalifikáción csap össze egymással.

NB I. | 6. forduló

Nyírbátor B-Kerép–Aramis SE 2–3 (2–2)

Nyírbátor, Városi Sportcsarnok, v.: Szabó P., Szabó F. (Szűcs).

  • Nyírbátor: Tóth, – Szentes Bíró, Firmino, Nagy, Stevani. Csere: Dobi, Kovács G., Kovács R., Bartha, Sánta, Kovács E., Bakó, Orosz, Szakács. Vezetőedző: Trencsényi János.
  • Aramis: Molnár, – Vattamány, Lux, Bognár, Büki. Csere: Soós, Szeghy, Komáromi, Petroff, Gellérfi, Bélavári, Szabó, Pintér, Bogdán. Vezetőedző: Nagy Roland.
  • Gól: Szentes Bíró (12., 20.), Büki (9., 16.)

 

 

