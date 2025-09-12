Magabiztosan győzött az A'Studió, a Nyírbátor a hajrában kapott ki

Az első öt forduló veretlensége után a Magyar Futsal Akadémia csapatát fogadta az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Continental Arénában. A Nyírbátor B-Kerép is jól kezdte a bajnokságot, az előző fordulóban azonban meglepő vereséget szenvedtek Trencsényi János tanítványai éppen a nyíregyháziak aktuális ellenfele ellen.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza győzelme vezéráldozattal járt

Fotó: Kohut Arpad

Ahogyan arról az A'Studió honlapjának meccstudósításában írták, Lovas Norbert vezetőedző megkavarta a sorokat, Dávid Richárd mellett három olyan mezőnyjátékos kapott lehetőséget a kezdőben, akik a legtöbb mérkőzésen a kispadról szállnak be. Ez rögtön eredményre is vezethetett volna, Vatamaniuc-Bartha Dávid rögtön a legelején ziccerbe került, de nem lett gól belőle. A másik oldalon Alasztics Marcell is védett egy nagyot és a folytatásban is a kapusokról szólt a meccs.

Többnyire a hazaiak irányítottak, de az MFA is kulturáltan futsalozott, olykor-olykor agresszív letámadással megzavarva a labdakihozatalokat. Azért egyre inkább mezőnyfölénybe került az A'Studió, de a helyzetek kimaradtak, többször is túljátszotta az akciókat az együttes. Ami még bosszantóbb, hogy a csapatkapitány, Dávid Richárd egy szerelés közben térdsérülést szenvedett. Láthatóan kissé megfogta ez Lovas Norbert játékosait, mégis összejött a vezető gól, mi több Pulguinha kétszer is betalált a szünet előtt, előbb Hadnagy, majd Maneca passzát értékesítette a brazil.

A második játékrész elején élesen jött ki a Nyíregyháza, Rafinha azonnal meglőtte a harmadikat. A 26. percben a Magyar Futsal Akadémia vészkapusra váltott, ami után rögtön szépítettek, később azonban belehibáztak, egy labdaszerzés után pedig Hadnagy az üres kapuba lőtt.

Ezzel a lényegi kérdések eldőltek, Hadnagy még egyszer betalált, kialakult az 5–1-es végeredmény, így az A'Studió tartja veretlenségét az NB I-ben.

NB I. | 6. forduló A’Studió Futsal Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia 5–1 (2–0) Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Zimonyi, Tiringer (Sántha). Nyíregyháza: Alasztics – Hadnagy, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Dávid. Csere: Bazsányi, Gagyi, Maneca, Pulguinha, Villás, Makó, Rafinha, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert.

A hét pontos Nyírbátor a két ponttal többet gyűjtő Aramist fogadta. A hasonló mérleg szoros mérkőzést vetített előre és így is lett, az első félidő 2–2-es eredményt hozott, hazai oldalon Szentes Bíró, a vendégektől Büki Baltazár Géza duplázott. Végül azonban a budaörsiek örülhettek, a 37. percben Lux eldöntötte a találkozót. A forduló után válogatott szünet jön, csütörtökön Magyarország–Románia Európa-bajnoki kvalifikáción csap össze egymással.