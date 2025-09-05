szeptember 5., péntek

Futsal

3 órája

Ismét tízet vágott a Studió

Címkék#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Rafinha#Nyíregyháza

A Haladás után a H.O.P.E. Futsal ellen is tíz gólig jutott a Nyíregyháza.

Mihály Norbert

A válogatott szünet után erőltetett menetbe kezdett az A'Studió Futsal Nyíregyháza, melyre bő egy hét leforgása alatt három bajnoki mérkőzés is vár.

Studió
Gálázott a Studió
Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

A H.O.P.E is beleszaladt a Studió késébe

A széria első összecsapásán az újonc H.O.P.E. ellen arra törekedett a gárda, hogy győzelemmel őrizze meg veretlenségét. Jól is kezdett Lovas Norbert egylete, már az első percekben is támadólag lépett fel, ám Bohony Bálint magabiztosan védett. A 7. percben aztán hibázott a kapus: Hadnagy István letámadott, beleért a passzba és be is pattant róla a labda. Fél perc elteltével már kidolgozott pontrúgásból ért el Hadnagy újabb találatot. A két gól meg is hozta játékos kedvét, de mások is kísérleteztek, Maneca gyönyörű csel után a kapufát találta el, szép összjáték után pedig Harmati Tamás bombázott a lécre. A kettő között sem maradt gól nélkül a találkozó, ugyanis ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást a Studió, ami előtt a vezetőedző időt kért, majd Rafinha tökéletesen végrehajtva a tervet kilőtte a jobb alsót. Maradt még a félidőre szemkápráztató akció, amiből Vatamaniuc-Bartha Dávid talált be, így 4–0-s eredménnyel vonulhattak a felek szünetre.

A második játékrészt is remekül kezdte a Nyíregyháza, egyre inkább felőrölve ellenfelét, amely elveszítette a fókuszt. A 25. percben emberelőnybe került a gárda, amit 18 másodperc alatt kihasznált Rafinha. Másodpercekkel később a fiatal Sós Sándor is bevette a kaput, majd a 29. percben Hadnagy triplázott. Időnként a vendégeknek is voltak momentumai, össze is jött nekik a szépítés, de az utolsó tíz percben is a vendéglátó uralta a meccset, sőt, a brazil fiúk elkezdték „színezni”, előbb Maneca, majd a harmadik gólját szerző Rafinha is szinte a gólvonalról gurított a kapuba, de ismételt Sós is, így 10–1-es végeredménnyel ért véget a találkozó.

Futsal: NB I, 4. forduló
A’Studió Futsal Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal 10–1 (4–0)
Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Forgács, Szűcs (Szabó).
Nyíregyháza: Alasztics – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Dávid. Csere: Bazsányi, Gagyi, Fekete, Hadnagy, Makó, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert.
H.O.P.E.: Bohony – Molnár, Vékei, Milavecz, Fridrich. Csere: Koncsol, Németh, Horváth, Sas-Urbán, Everton, Fellegi, Szabó, Oliveira, Rajnai. Vezetőedző: Matyó Máté.
Gól: Hadnagy (7., 7., 29.), Rafinha (13., 25., 34.), Vatamaniuc-Bartha (17.), Sós (25., 37.), Maneca (33.), illetve Milavecz (26.).
Kiállítva: Horváth (25.).

 

 

