Ismét tízet vágott a Studió

A válogatott szünet után erőltetett menetbe kezdett az A'Studió Futsal Nyíregyháza, melyre bő egy hét leforgása alatt három bajnoki mérkőzés is vár.

Gálázott a Studió

Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

A H.O.P.E is beleszaladt a Studió késébe

A széria első összecsapásán az újonc H.O.P.E. ellen arra törekedett a gárda, hogy győzelemmel őrizze meg veretlenségét. Jól is kezdett Lovas Norbert egylete, már az első percekben is támadólag lépett fel, ám Bohony Bálint magabiztosan védett. A 7. percben aztán hibázott a kapus: Hadnagy István letámadott, beleért a passzba és be is pattant róla a labda. Fél perc elteltével már kidolgozott pontrúgásból ért el Hadnagy újabb találatot. A két gól meg is hozta játékos kedvét, de mások is kísérleteztek, Maneca gyönyörű csel után a kapufát találta el, szép összjáték után pedig Harmati Tamás bombázott a lécre. A kettő között sem maradt gól nélkül a találkozó, ugyanis ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást a Studió, ami előtt a vezetőedző időt kért, majd Rafinha tökéletesen végrehajtva a tervet kilőtte a jobb alsót. Maradt még a félidőre szemkápráztató akció, amiből Vatamaniuc-Bartha Dávid talált be, így 4–0-s eredménnyel vonulhattak a felek szünetre.

A második játékrészt is remekül kezdte a Nyíregyháza, egyre inkább felőrölve ellenfelét, amely elveszítette a fókuszt. A 25. percben emberelőnybe került a gárda, amit 18 másodperc alatt kihasznált Rafinha. Másodpercekkel később a fiatal Sós Sándor is bevette a kaput, majd a 29. percben Hadnagy triplázott. Időnként a vendégeknek is voltak momentumai, össze is jött nekik a szépítés, de az utolsó tíz percben is a vendéglátó uralta a meccset, sőt, a brazil fiúk elkezdték „színezni”, előbb Maneca, majd a harmadik gólját szerző Rafinha is szinte a gólvonalról gurított a kapuba, de ismételt Sós is, így 10–1-es végeredménnyel ért véget a találkozó.