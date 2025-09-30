Fölényes sikerrel folytatta a Studió

A válogatott szünetet követően folytatódott az élvonalbeli futsalbajnokság. A hetedik fordulóban az A'Studió Futsal Nyíregyháza hazai környezetben fogadta az Aramis csapatát. Dávid Richárdra sérülés miatt nem számíthat Lovas Norbert, de a kapuban sem Alasztics Marcell állt, hanem ezúttal Gagyi Sándornak adott bizalmat a vezetőedző.

Ismét gólzáporos győzelmet aratott a Studió

Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Köszöntötték a Studió válogatott játékosait

Ha már Alasztics, a mérkőzés előtt a szabolcsi egylet négy válogatott kiválóságát, a kapus mellett Rafinhát, Vatamaniuc-Bartha Dávidot és a román válogatottban remeklő Hadnagy Istvánt köszöntötte a csapat vezetője, Hepp Tamás és a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, Kőhalmi Richárd.

Vatamaniuc-Bartha aztán hétfőn este is megdolgozott a tapsért. Alig telt el egy perc a mérkőzésből, amikor elhúzott a jobb szélen és nagy gólt ragasztott a hosszú felső sarokba. A folytatásban is rendkívül aktív maradt, de nem csupán ő, hanem az egész csapat hajtott az újabb találatokért. Remekül működött a Studió letámadása, a nyolcadik percben labdaszerzés után előbb Pulguinha, majd Hadnagy passzából Sós Sándor is beköszönt. Közben hátul Gagyi is mutatott bravúrokat, de a 11. percben már tehetetlen volt. Nem dőlt össze a világ, tovább dolgozott a Nyíregyháza az előnye növeléséért, ám három közeli lehetőséget is elpuskázott.

A második félidőt is jól kezdte a gárda, amely irányította a meccset, de öt a négyben hibázott és üres kapus gólt kapott. Ettől sem került azonban a padlóra a Studió, döntőnek bizonyult, hogy a vendéglátó szerezte meg a következő találatot. A 30. percben Pulguinha lépett el a bal oldalon, tökéletesen passzolt a középen érkező Manecához, aki közelről a kapuba gurított. A hajrához érve létszámban is elfogyott az ellenfél. Két percen belül két piros lapot kaptak a vendégek, mindkettőt kihasználta a Nyíregyháza Vatamaniuc-Bartha és Hadnagy révén, így az utolsó perc gólváltása már nem osztott, nem szorzott.

Ez az újabb siker azt jelenti, hogy az A'Studió Futsal Nyíregyháza hét forduló után is veretlen, közvetlen riválisának legyőzésével ráadásul előzött a tabellán és fellépett a képzeletbeli dobogóra.