Hihetetlen! Ezért nem játszhatott a Kisvárda

Kézilabda: férfi, NB II., D csoport, 1. forduló

Tiszavasvári SE–SZIKE Nyíregyháza 39–38 (22–16)

Tiszavasvári, 260 néző, v: Kincses, Leiter. Tiszavasvári: Torma – Szedlacsek 6, Kecskés 11/5, Gulácsi 4, Gubó 2, Ötvös 7, Gazdag 3. Csere: Boczák, Molnár (kapusok), Kakócz, Petruska, Pereverzia 1, Csikós 4, Terebes 1, Kórik. Edző: Molnár András. Nyíregyháza: Tóth M. – Szabó 6, Tamás 2, Szűcs 9/3, Dobos 5, Kiss 6, Vasas 7/2. Csere: Both (kapus), Tuska, Pál, Bor 1, Szanics 1, Titi 1, Tömöri. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 8/5.

Molnár András: – Azt szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz. Na ez az volt! A mérkőzés végi ünneplésen érződött, hogy mennyire akarták ezt a sikert a srácok. Egy út elején járunk, ahol a céljaink eléréséhez még nagyon sokat kell fejlődnünk. Ezen leszünk!

Türk Ferenc: – Az első félidőben túl nagy előnyt adtunk, sok energia elment arra, hogy visszazárkózzunk. Ennyi hibával, amennyit az első félidőben elkövettünk, nem lehet meccset nyerni.

Nyírbátor–Balmazújváros 32–31 (13–16)

Nyírbátor, 75 néző, v.: Biri, Kiss. Nyírbátor: Felföldi – Katonka 4, Weibli 10, Bod 1, Beregi 2, Balázs 7/3, Albecz 1. Csere: Bulyáki (kapus), Gyarmati 2, Zakor 2, Láng 2, Czeglédi P. 1. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 10, illetve 16 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3.

Tréki Tamás: – Egy felettébb hektikus mérkőzésen sikerült győzelmet aratnunk. Szakmailag nehéz értékelni, mert mindkét csapat rengeteg hibával játszott, de most Fortuna a mi kezünket fogta. Gratulálok a csapatomnak, helyén volt a szívük.

Hajdúböszörmény–Kisvárda elmaradt

női, NB II., B csoport, 1. forduló

Gödi SE–Tiszavasvári SE 46–26 (19–12)

Göd, 70 néző, Erdélyi, Lipcsei. Tiszavasvári: Farkas – Balogh Á. 1, Molnár 2, Szögi 8/1, Dobi 4, Balázs D. 4, Balogh I. Csere: Mészáros (kapus), Papp 6, Lakatos 1, Balázs H., Magyar, Varga. Edző: Benyusz Kende. Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 5/2.

Benyusz Kende: – Van különbség a két csapat közt, ez nem vitás, véleményem szerint viszont nem ekkora. Úgy gondolom, még nem hittük el, hogy mi ide tartozunk. Azon dolgozunk tovább, hogy meg tudjuk mutatni valóban mire képes a társaság. Mindenesetre gratulálok a Gödnek, teljesen megérdemelték a győzelmet.