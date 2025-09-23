A SZIKE Nyíregyháza kiütötte ellenfelét – egy helyen az NB II-es eredmények, edzői nyilatkozatokkal, jegyzőkönyvekkel

Kézilabda: férfi NB II, D csoport, 2. forduló

Balmazújváros–Tiszavasvári 32–32 (16–18)

Balmazújváros, 220 néző, v.: Csanádi, Sztanicska. Tiszavasvári: Torma – Szedlacsek 7, Kecskés 7/1, Gulácsi 1, Terebes, Ötvös 6, Gazdag 2. Csere: Boczák, Molnár (kapusok), Csikós 3, Gubó 1, Kórik 1, Erdős 4, Petruska. Edző: Molnár András. Kiállítások: –, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/2, illetve 1/1.

Molnár András: – A hazai csapat minden dicséretet megérdemel. És itt is csak gratulálni tudok nekik. Minden felelősség az enyém a kialakult eredmény miatt. Le kell vonnom a konzekvenciákat, hiszen az a dolgunk, hogy fejlődjünk. Ezúttal nem ez történik. DTovábbra is vannak céljaink, és el kell érnünk őket.

Kisvárda–Hajdúnánás 34–27 (21–15)

Kisvárda, 85 néző, v.: Katona, Somodi. Kisvárda: Hostisóczki – Répási 3, Csendes 8, Varga 11/4, Vass G. 1, Kovács, Szerdi 1. Csere: Harangi (kapus), Szkiba 1, Kapdos, Trencsényi 1, Ruzsinszki 4, Horváth 4. Edző: Kerezsi Béla. Kiállítások: 14, illetve 8 perc. Hétméteresek: 8/7, illetve 9/7.

Kerezsi Béla: – Végig domináltuk, kézben tartottuk a mérkőzést, ezt mutatja már a félidei eredmény is. Mindenki pályára lépett és bizonyította, hogy helye van a csapatban.

SZIKE Nyíregyháza–Hajdúböszörmény 41–24 (20–15)

Nyíregyháza, 170 néző, v.: Aczél, Nagy L. Nyíregyháza: Both – Vasas 5/1, Dobos 8, Szűcs 1, Szabó Sz. 4, Kiss B. 7. Csere: Tóth (kapus), Újfalussy 2, Bor 2, Szanics 4, Titi 2, Pál 2, Tuska 4., Kruták. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 12, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 4/4.

Türk Ferenc: – Tartottam picit ettől a mérkőzéstől, de utólag azt mondhatom, felesleges volt. A játék minden elemében jól teljesítettünk, remek bemutatkozás volt ez az új csapattól közönségünk előtt.

Hajdúszoboszló–Nyírbátor 36–25 (18–9)

Hajdúszoboszló, 200 néző, v.: Divéki, Paulovics. Nyírbátor: Felföldi – Katonka 2, Weibli 2, Láng 1, Beregi 4, Albecz, Balázs 3. Csere: Bulyáki (kapus), Czeglédi P. 3, Cseh, Varga R., Szedlár, Lapos 1, Gyarmati, Zakor 2. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 10, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve –.

Tréki Tamás: – Ez nem a mi napunk volt. A támadójátékunk nagyon vérszegény volt, a védekezésünk pedig gyakorlatilag nem is létezett ezen a mérkőzésen. Megérdemelten győzött a hazai csapat.