Csak dörzsöltük a szemünket! Szoboszlai Dominik Nyírcsaholyban?

A Nyírcsaholy focistája reggel látta a videót. Marozsán Bálint azt mondja, hogy eddig még nem hasonlították Szoboszlai Dominikhoz.

Csak dörzsöltük a szemünket! Szoboszlai Dominik Nyírcsaholyban?

Futótűzként terjedt a Facebook-on tegnap a TrollFoci videója, amelyen egy Szoboszlai Dominik hasonmás a Nyírcsaholy–Tisztaberek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei II. osztályú mérkőzésen próbálja megszelídíteni a labdát. A zöld tízes számú mez tulajdonosa Marozsán Bálint, a helyi csapat játékosa, aki bizony meglepődött a TrollFoci tegnapi akcióján.

Szoboszlai Dominik
Marozsán Bálint kiköpött Szoboszlai Dominik


 

– Még soha nem hasonlítottak Szoboszlai Dominikhoz, mindenesetre megtisztelő, bár jobban örülnék neki, ha a játékom miatt hasonlítanának a magyar csapat kapitányához. Egyébként reggel küldték a csapattársaim a videót, jót mosolyogtam rajta

 – fogalmazott a „civilben” asztalosként dolgozó Marozsán Bálint. – Nagyon kedvelem egyébként a játékát, igazi példakép, aki mindent a céljai elérése alá rendelt, és lám milyen magasságokba jutott. Tegnap jól játszott a válogatott, közel álltunk a bravúrhoz, kár volt azért a hibáért a végén – utalt a magyar válogatott szerdai portugálok elleni 3–2-es vereségére.
A vállig érő fekete hajú, borostás játékos egyébként sokáig csak a maga kedvéért, hobbi szinten, baráti társaságban focizott, egyesületi keretek között 2019 óta rúgja a bőrt.

A Vámosoroszira koncentrálnak most

– Játszottam szülőfalum megye hármas csapatába a megyei első osztályú Nyírmeggyesen, majd a romániai Kaplonyban, két éve pedig Csaholyba igazoltam.
A Tisztaberek elleni találkozójuk egyébként úgy végződött 2–2-es döntetlenre, hogy kettős emberhátrányban fejezték be a találkozót. Ezzel a hetedik helyről várják a folytatást. A soron következő fordulóban szombaton Vámosorosziban lépnek pályára. 
– Új csapatunk van, szeretnénk az első nyolcban végezni, Orosziban nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen ők sorra nyerik a bajnoki címeket. Bízunk magunkban, hogy őket is el lehet kapni, múlt héten ez sikerült a Sonkádnak, miért ne sikerülne nekünk is.
Edzője, Tóth Zoltán véleménye szerint teljesen mindegy, hogy melyik játékosának milyen a fizimiskája, az a lényeg, hogy lehessen rá számítani. 
– Nyáron vettem át a csapatot, sok az új igazolásunk, de alakulunk formálódunk – fogalmazott a tréner, aki Kocsordról tért haza a kispadra. – Bálint egy jó szellemű játékos, akire edzésen és a mérkőzésen is megbízhatóan teljesít – jellemezte a reflektorfénybe került bal szélsőként és középpályásként is bevethető játékosát. 

Marozsán Bálint kiköpött Szoboszlai Dominik

 

