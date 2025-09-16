szeptember 16., kedd

Elképesztő teljesítmény

42 perce

Medvék és farkasok társaságában állított fel világrekordot Szőnyi Ferenc

Címkék#Szőnyi Ferenc#Nyíregyháza#világrekord

A közelmúltban Nyíregyházán járt a „Racemachine”, akivel személyesen is találkozhattak az érdeklődők. Szőnyi Ferenc a nyíregyházi T.É.R. Központ rendezvényén mesélt a nem mindennapi életéről.

Mihály Norbert

Szőnyi Ferenc nem csupán egy sportoló, ő az élő bizonyítéka annak, hogy az emberi teljesítőképesség határai jóval messzebb vannak, mint azt hinnénk. Legutóbbi kerékpáros rekordja – a 12 500 kilométeres Trans Canada Ultra teljesítése – nemcsak a kitartás diadala, hanem egy globális szinten is példátlan teljesítmény, hiszen öt nappal javította meg az eddigi világrekordot, ráadásul teljesen egyedül, 60 évesen. A „Nagy kalandom északon” című nyíregyházi előadás azoknak szólt, akik keresik a belső hajtóerőt, új célt tűznének ki vagy egyszerűen inspirációra, motivációra vágynak. A története azt üzeni, hogy nem az életkor, nem a körülmények és nem az elvárások határoznak meg minket, hanem az, amit saját magunkból kihozunk.

Szőnyi Ferenc
Szőnyi Ferenc Nyíregyházán
Fotó: a szerző

Nem indokolatlanul kapta a "Racemachine" becenevet Szőnyi Ferenc

Racemachine, azaz „Versenygép”, ezt a becenevet aggatták a külföldi versenytársak Szőnyi Ferenc triatlonosra, hosszútávfutóra, hosszútávú kerékpározóra, a vasemberre. Érdekes az ő pályafutása, hiszen, ha úgy nézzük, akkor egy olyan amatőr sportolót ismerhetünk meg a személyében, aki egészen a negyvenes éveiig nem is sportolt. Az előadáson hihetetlen történetek kerültek elő a kalapból, amire csak kapkodta a fejét a nagyszámú hallgatóság. A komáromi sportember futással kezdte, majd az első triatlonversenyére úgy nevezett be, hogy igazából még nem is tudott úszni, ám a rövid felkészülési időszak is elegendőnek bizonyult, hogy átevickéljen a medencén.

Csupán annyi közöm volt az úszáshoz, hogy nagy nehezen át tudtam tempózni mellúszásban a medence egyik végéből a másikba – mesélt pályafutása első szakaszáról, Szőnyi Ferenc. – Volt azonban öt hetem arra, hogy elsajátítsam a gyorsúszás mikéntjét. A legnagyobb problémát a levegővétel okozta, de végül eljutottam odáig, hogy utolsóként jöjjek ki a medencéből. Aztán persze a kerékpározásban és a futásban sorra előzgettem az ellenfeleimet.

Az első dupla Ironman versenyén, 2008-ban szinte még ismeretlen volt a hazai versenyzők között, ám nem csak itt szerepelt várakozásokon felül (negyedikként érve célba Bonyhádon), hanem a sportág megdöbbenésére még ebben az évben harmadikként zárt a Mexikóban megrendezett 10-szeres Ironman versenyen, ahol egyben kellett teljesíteni a távokat. A következő évben a hazai sikerek után több külföldi Ironman versenyen is dobogó közelbe került, majd Mexikóba visszatérvén megnyerte a versenyt, a megszerzett pontok segítségével nem csak rekorddöntő lett, hanem világbajnok is.

A tízszeres mexikói Ironmanen, a célba érésem és a díjátadó között volt négy nap szünet, hiszen még nagyon sokan kint voltak a pályán – elevenített fel egy újabb érdekes történetet Szőnyi Ferenc. 

– Én azonban nem éreztem fáradtnak magam, így a segítőmmel úgy döntöttünk, hogy egy bérautóval bejárjuk az országot, így elmentünk megnézni néhány helyi nevezetességet.

 – Amikor visszaértünk a szervezők azt hitték, hogy négy napig ki sem keltem az ágyból, így meg kellett mutatnom nekik az út közben készített fotókat, hogy elhiggyék, hogy tényleg nem voltam a hotelben.

 

Sportteljesítményeire hatvan évesen tette fel a koronát, a Trans Canada Ultra extrém kerékpáros kihívást, ugyanis előtte mindössze három ember tudta egyáltalán végig csinálni, az addigi rekord 51 nap volt. A távnak Kanada északnyugati részén vágott neki, átszelte a Sziklás-hegységet, a prérit, a Nagy Tavak vidékét, majd 46 nap után elérte az Atlanti-óceánt, ezzel új világrekordot felállítva.

Hogy mi került a Garminomba? 12.600 kilométer, mintegy 90.000 méternyi szinttel – válaszolt a kérdésre Ferenc hozzátéve, hogy a kihívást egészen addig nem veszi komolyan az ember, amíg ott nincs. – A túlélés a cél, nagyon sokat játszottam már életemben versenyen. Ez mindennél több volt, mivel ez nem volt játék. Helyenként medvékkel, farkasokkal találkoztam, miközben volt, hogy 37 fok meleg volt, máskor viszont 3 fokban vacogtam egy sátorban. Volt olyan is, hogy több mint kétszáz kilométeren át egyetlen lélekkel sem találkoztam, vagy, hogy zárva voltak a boltok, így tavakból kellett innom. A végére már iszonyatosan fájt az Achilles-ínam, egyszer pedig el is estem, a kerékpár technikai problémáiról már nem is szólva. 

A 46 nap során aludt szállodában, irodában, sátorban, de a szabad ég alatt is, átlagosan mindössze négy órát naponta. Folyadékból napi 10 literre volt szüksége, és minimum 10.000 kalóriát kellett bevinnie.

Nem véletlenül hívják ezt túlélőversenynek – folytatta. – Találkoztam medvével, maradtam szállás nélkül, voltam az éjszaka közepén prérin, tudván azt, hogy nincs menekvés, ha megállok lehet, hogy végem, így tovább kellett tekerni, az életemért.

Drasztikus volt a test átalakulása, közel tizenöt kilót fogyott, de ami érdekesebb, hogy egy idő után a szakállán kívül semmilyen más testszőrzete nem nőtt és a körmei sem. 

Azt hiszem, hogy ez volt az a verseny, amelynek csak egyszer vág neki az ember. Akkor sem indulnék újra, ha nem sikerült volna a rekorddöntés. Viszont új ötleteim már vannak – zárta humorosan a találkozót a sportember.

Szőnyi Ferenc néhány kiemelkedő eredménye:

  • Deca tízszeres Ironman: 2009-ben Mexikóban világbajnok, világrekorddal 
  • Deca hússzoros Ironman: egyedüliként a világon, kétszer teljesítette az extrém (76 km úszás, 3600 km kerékpározás, 844 km futás) távot.
  • Deca harmincszoros Ironman: 30 egymást követő Ironman (114 km úszás, 5400 km kerékpározás, 1260 km futás), a második helyen végzett 2013-ban.
  • The Hell Race, Himalája: a világ legkeményebb ultrafutó-versenyén, (480 km) kétszer győzött
  • Trans Canada Challange: 45 nap alatt szelte át Kanadát kerékpárral (12 500 km) a Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig, több mint öt nappal megdöntve az eddigi rekordot

 

 

