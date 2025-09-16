Medvék és farkasok társaságában állított fel világrekordot Szőnyi Ferenc

Szőnyi Ferenc nem csupán egy sportoló, ő az élő bizonyítéka annak, hogy az emberi teljesítőképesség határai jóval messzebb vannak, mint azt hinnénk. Legutóbbi kerékpáros rekordja – a 12 500 kilométeres Trans Canada Ultra teljesítése – nemcsak a kitartás diadala, hanem egy globális szinten is példátlan teljesítmény, hiszen öt nappal javította meg az eddigi világrekordot, ráadásul teljesen egyedül, 60 évesen. A „Nagy kalandom északon” című nyíregyházi előadás azoknak szólt, akik keresik a belső hajtóerőt, új célt tűznének ki vagy egyszerűen inspirációra, motivációra vágynak. A története azt üzeni, hogy nem az életkor, nem a körülmények és nem az elvárások határoznak meg minket, hanem az, amit saját magunkból kihozunk.

Szőnyi Ferenc Nyíregyházán

Fotó: a szerző

Nem indokolatlanul kapta a "Racemachine" becenevet Szőnyi Ferenc

Racemachine, azaz „Versenygép”, ezt a becenevet aggatták a külföldi versenytársak Szőnyi Ferenc triatlonosra, hosszútávfutóra, hosszútávú kerékpározóra, a vasemberre. Érdekes az ő pályafutása, hiszen, ha úgy nézzük, akkor egy olyan amatőr sportolót ismerhetünk meg a személyében, aki egészen a negyvenes éveiig nem is sportolt. Az előadáson hihetetlen történetek kerültek elő a kalapból, amire csak kapkodta a fejét a nagyszámú hallgatóság. A komáromi sportember futással kezdte, majd az első triatlonversenyére úgy nevezett be, hogy igazából még nem is tudott úszni, ám a rövid felkészülési időszak is elegendőnek bizonyult, hogy átevickéljen a medencén.

– Csupán annyi közöm volt az úszáshoz, hogy nagy nehezen át tudtam tempózni mellúszásban a medence egyik végéből a másikba – mesélt pályafutása első szakaszáról, Szőnyi Ferenc. – Volt azonban öt hetem arra, hogy elsajátítsam a gyorsúszás mikéntjét. A legnagyobb problémát a levegővétel okozta, de végül eljutottam odáig, hogy utolsóként jöjjek ki a medencéből. Aztán persze a kerékpározásban és a futásban sorra előzgettem az ellenfeleimet.

Az első dupla Ironman versenyén, 2008-ban szinte még ismeretlen volt a hazai versenyzők között, ám nem csak itt szerepelt várakozásokon felül (negyedikként érve célba Bonyhádon), hanem a sportág megdöbbenésére még ebben az évben harmadikként zárt a Mexikóban megrendezett 10-szeres Ironman versenyen, ahol egyben kellett teljesíteni a távokat. A következő évben a hazai sikerek után több külföldi Ironman versenyen is dobogó közelbe került, majd Mexikóba visszatérvén megnyerte a versenyt, a megszerzett pontok segítségével nem csak rekorddöntő lett, hanem világbajnok is.