Szpari

3 órája

A Szpari labdarúgója az Újpest elleni 2–2 alkalmával szerezte meg első élvonalbeli gólját, de most is a pontszerzésben bízik

Pontért, vagy pontokért utazik Újpestre a Nyíregyháza.

Mihály Norbert

A Fizz Liga 8. fordulójában Újpestre látogat a Nyíregyháza Spartacus FC. Egyik csapat sem brillírozik, az előző játékkörben a lila-fehérek kikaptak a Kazincbarcikától, míg a Szpari ikszelt a Paks ellenében.

Szpari
A Szpari kiválóságának, Kovács Milánnak a gólöröme még májusban
Fotó: szon.hu/archív 

Minimum pontszerzéssel ünnepelné születésnapját a Szpari játékosa

A szabolcsi egylet középpályása, Kovács Milán a napokban ünnepelte a huszonhatodik születésnapját, ám aligha rúgta ki a ház oldalát, hiszen egy esetleges pontszerzés még inkább okot adhatna a jókedvre.

– Otthon családi körben ünnepeltünk, hiszen ez volt az első születésnapom, amelyet apaként élhettem meg, hiszen immáron tíz hónapos a kisfiam – mondta a Nemzeti Sport hasábjain, Kovács Milán. – Ő már Nyíregyházán született, így akárhogy is alakuljon a jövőben a pályafutásom, a város mindig is fontos marad az életemben. Szerencsére nem rég felépültem a sérülésemből is, a Békéscsaba elleni kupameccsen csereként, a Paks ellen pedig már kezdőként számolt velem Szabó István vezetőedző.

Kovács Milán az utánpótláséveit a Vasasnál töltötte, amely ugye éppen az Újpesttel szomszédos kerületben található, így számtalanszor játszott a lila-fehérek ellen.

– Tizenhárom éves koromtól játszottam a Vasasban, ahol számos alkalommal találkoztunk a lilákkal, habár azon meccsek nagy részét már nem tudom felidézni, de immáron a Nyíregyháza játékosaként éppen az Újpest otthonában szereztem meg karrierem első élvonalbeli gólját, ráadásul azzal a 2–2-es döntetlennel matematikailag is bebiztosítottuk a bennmaradásunk – tekintett vissza az UTE elleni legutóbbi összecsapásra a játékos.

Na, de mi várható az esti mérkőzésen, hiszen az egyértelmű, hogy mindkét csapat többre képes annál, mint amit eddig mutatott.

– Egyetértek azzal, hogy mindkét csapat többre képes – folytatta Kovács Milán. – Hogy Újpesten mi a gond, azt nem a mi tisztségünk eldönteni, egyénileg remek játékosokból áll az UTE. Hozzánk is sok új játékos érkezett, sejthető volt, hogy nem megy majd minden úgy, mint a karikacsapás. A Paks ellen stabilak voltunk, ha ugyanezt hozzuk, és belőjük a helyzeteinket, akkor lehet keresnivalónk Újpesten is. Nyerni megyünk, de akkor sem lennénk túlságosan csalódottak, ha megismétlődne a májusi 2–2-es végeredmény.

Labdarúgás: Fizz Liga, 8. forduló
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, v.: Rúsz (Vígh-Tarsonyi, Belicza), 20.00

Várható kezdőcsapatok:

Újpest: Piscitelli – Goncalves, Koburi, Duarte, Nunes, Ljujics, Medeiros, Lacoux, Horváth, Matko, Vlijter. Vezetőedző: Damir Krznar.
Nyíregyháza: Kovács D. – Katona L., Korrea, Evangelu, Antonov, Kovács M., Toma, Farkas, Manner, Katona B., Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.

 

