A Kazincbarcika ellen kezd a Szpari

A tavalyi hetedik hely után változatlanul a fiatalok beépítésének céljával vág neki a 2025-2026-os NB II-es bajnokságnak a Nyíregyháza Spartacus FC női csapata. Jeddi Béla vezetőedző vázolta az előttünk álló szezon elképzeléseit. Szpari

Kazincbarcikán kezd a Szpari női csapata

Fotó: MW-Archív

Megfiatalodott a Szpari kerete

– Amit eltervezetünk munkát, azt a nyáron el is végeztük – mondta a csapat honlapján a tréner. – Heti négy edzéssel készültünk a rajtra, a keret pedig megfiatalodott. Több játékos csatlakozott a felnőttekhez a 2009-es és 2010-es korosztályból, és az edzőmérkőzéseken be is mutatkoztak. Kisvárdáról is érkezett hozzánk felnőtt és utánpótlás játékos is, ugyanakkor vannak távozóink is. Zsigó Dalma az Egyesült Államokban tanul tovább egy ösztöndíj keretében, Csábi Bianka pedig hazatért szülővárosába, Salgótarjánban fog még futsalozni. Moravszki Hanna felépült sérüléséből, rá is számíthatunk, sajnos Kocsis Kira térdszalagja viszont elszakadt, rá még hosszú kihagyás vár. A bajnokságban a fő célkitűzésünk, hogy a fiatalok felvegyék az NB II ritmusát, rutint szerezzenek. Persze mindezek mellett szeretnénk az élmezőnyben zárni.

A 2024-2025-ös idényhez képest jelentősen átalakult a női NB II mezőnye. Az előttünk álló szezonban is két csoportban zajlanak majd a küzdelmek, ám csak kilenc-kilenc csapat vág neki a pontvadászatnak. A Nyíregyháza ezúttal is a Keleti szekcióban kap lehetőséget, ahonnan mint ismert, az Újpest jutott fel az élvonalba. Ellenben a lila-fehérek mellett a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kiírása szerint nem lesz ott a másodosztályban a Csepel, a Vasad, a Salgótarján és a Hatvan sem. Ez már csak azért is érdekes, mivel a Csepel példának okán harmadikként zárta a mögöttünk hagyott pontvadászatot.

Az NB I-ből az Astra esett ki, amely vélhetően az egyik legfőbb favoritként vág majd neki a küzdelmeknek, miközben a Nyugati-csoportból átkerül a szintén erős gárdaként számon tartott Budafok, míg újoncként a szintén fővárosi Talents FC csatlakozik.

A bajnokság nyitányán a Szpari a Kazincbarcikához látogat, a találkozót szeptember 6-án, szombaton 11.00 órától játsszák a Kolorcity Arénában.