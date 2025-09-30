Mint ismert, négygólos döntetlent játszott az Újpest otthonában a Nyíregyháza Spartacus FC. A találkozón egyértelműen a gólt szerző és gólpasszt adó Májer Milán volt a Szpari legjobbja, akinek a teljesítményét a nívós sportnapilapnál is kiemelkedőre értékelték, így nem meglepő, hogy be is került a Fizz Liga 8. fordulójának válogatottjába.

Fotó: Török Attila

A Szpari kiválósága is bekerült a forduló válogatottjába

– Azt gondolom, a támadójátékunk jó volt az első félidőben, a második játékrészben pedig visszább álltunk, ebből szerettünk volna jó kontrákat vezetni, ami nem mindig sikerült. Elégedett vagyok az egy ponttal, de szerettünk volna nyerni – mondta még a találkozót követően a jobbszélső, akit egy kisebb sérülés miatt kellett végül idő előtt lecserélni.

A kilencedik fordulóban egy több szempontból is fontos mérkőzés vár a Nyíregyházára, amely a Zalaegerszeget fogadja, míg vármegyénk másik csapata, a Kisvárda Master Good a DVTK-t látja vendégül.