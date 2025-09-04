szeptember 4., csütörtök

Ez sokba kerülhet

Eddig megúszták, most lecsapott az MLSZ a Szparira

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#szektorbezárás#pénzbüntetés#Diósgyőri VTK#MLSZ

Eljárás indult a Nyíregyháza Spartacus FC-DVTK mérkőzésen történtek miatt. A Szparit pénzbüntetés megfizetésére és szektorbezárásra kötelezte az MLSZ.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Labdarúgó Szövetség új fegyelmi szabályzata a FIFA-val és az UEFA-val összhangban zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is. A Szpari az első négy fordulót megúszta, a DVTK elleni hazai keleti rangadón történtek miatt azonban fizetniük kell. 

Szpari
A Szpari fizethet az MLSZ-nek fotó: Bozsó Katalin

Szpari: pénzbüntetés, szektorbezárás

A FEB a Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK mérkőzéssel kapcsolatban a Nyíregyházát, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti. A FEB a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette 

áll az MLSZ fegyelmi határozatában.

Mint írják, a döntések közül több határozat végrehajtását hat hónapra felfüggesztette a FEB, így amennyiben az adott sportszervezetnél a döntés jogerőre emelkedését követő hat hónapban nem ismétlődik meg ugyanez a típusú fegyelmi vétség, akkor a büntetés érvényét veszti. Ha a próbaidő alatt a vétkes újabb hasonló természetű szabálysértést követ el, akkor életbe lép a felfüggesztett büntetés, ami hozzáadandó az újabb vétségért kiszabott büntetéshez.


 

