Eddig megúszták, most lecsapott az MLSZ a Szparira

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Labdarúgó Szövetség új fegyelmi szabályzata a FIFA-val és az UEFA-val összhangban zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is. A Szpari az első négy fordulót megúszta, a DVTK elleni hazai keleti rangadón történtek miatt azonban fizetniük kell.

A Szpari fizethet az MLSZ-nek fotó: Bozsó Katalin

Szpari: pénzbüntetés, szektorbezárás

A FEB a Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK mérkőzéssel kapcsolatban a Nyíregyházát, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti. A FEB a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette

– áll az MLSZ fegyelmi határozatában.

