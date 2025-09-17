A célok nem változtak, továbbra is a középmezőny a realitás

Szinte teljesen átalakult a női NB II Keleti-csoportja a 2025-2026-os bajnoki kiírásra, melyben ezúttal már csak kilenc csapat kapott helyet, közte a Nyíregyháza Spartacus FC is. Jeddi Béla tanítványai Kazincbarcikán kezdték az idényt, mégpedig egy gólzáporos meccsel, amelyet 7–3-ra veszített el a Szpari – a szabolcsi egylet góljait Szerb Katalin, Szalanics Dóra és Benedek Klaudia jegyezték.

Elvitte a három pontot a Szpari otthonából az Astra

Fotó: Astra

Későn kezdett el futballozni a Szpari

– Sajnos több hiányzónk is volt azon a meccsen, így egy igencsak felforgatott kerettel utaztunk el Kazincbarcikára – értékelte a találkozót a szon.hu megkeresésére a Szpari edzője, Jeddi Béla. –Egyáltalán nem úgy kezdtük a találkozót, mint ahogy azt megbeszéltük, amit igencsak jól szemléltet, hogy a nyolcadik percben már 3–0-ra vezetett a házigazda. Onnantól kezdtünk el futballozni, s habár voltak jó periódusaink, de a védelmi hibáink miatt nem sült el túl jól az a kilencven perc. Ekkora különbség nincs a két csapat között, így keserű szájízzel távoztunk.

A második fordulóban az élvonaltól búcsúzó Astra érkezett Nyíregyházára. Az első félidő nem hozott gólt, majd a második játékrész elején Kovács Kinga megszerezte a vezetést. Sokáig úgy tűnt, hogy meglesz a győzelem, de a hajrában előbb egyenlítettek a vendégek, majd fordítottak, és a hosszabbításban bebiztosították sikerüket.

– A barcikai meccs után szükség volt egy komolyabb elbeszélgetésre, így az Astra ellen már valóban úgy mentünk ki, hogy szervezetten, sokat futva játszottunk – tért ki a találkozóra a tréner. – A gól nélküli félidő után megszereztük a vezetést. Sajnos voltak betegeink, ezért meg kellett bontani a csapatot, ami nem jött be. Itt sem volt ennyi a két csapat között, de azért az első 65-70 percben látottakra lehet a jövőben építeni.

– Mivel a bajnokságban mindössze kilenc csapat indult, így nem sok a hibázási lehetőség. Két olyan meccsen maradt pont nélkül a Nyíregyháza, ahol lett volna keresnivalónk. Mindezek ellenére a középmezőny reális célkitűzés lehet, mivel az irányvonal továbbra is a fiatalok beépítése – zárta gondolatait a mester.