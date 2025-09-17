szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szpari

43 perce

A célok nem változtak, továbbra is a középmezőny a realitás

Címkék#Jeddi Béla#Szpari#labdarúgás

Nem kezdte jól a bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus női csapata.

Mihály Norbert

Szinte teljesen átalakult a női NB II Keleti-csoportja a 2025-2026-os bajnoki kiírásra, melyben ezúttal már csak kilenc csapat kapott helyet, közte a Nyíregyháza Spartacus FC is. Jeddi Béla tanítványai Kazincbarcikán kezdték az idényt, mégpedig egy gólzáporos meccsel, amelyet 7–3-ra veszített el a Szpari – a szabolcsi egylet góljait Szerb Katalin, Szalanics Dóra és Benedek Klaudia jegyezték.

Szpari
Elvitte a három pontot a Szpari otthonából az Astra
Fotó: Astra

Későn kezdett el futballozni a Szpari

– Sajnos több hiányzónk is volt azon a meccsen, így egy igencsak felforgatott kerettel utaztunk el Kazincbarcikára – értékelte a találkozót a szon.hu megkeresésére a Szpari edzője, Jeddi Béla. –Egyáltalán nem úgy kezdtük a találkozót, mint ahogy azt megbeszéltük, amit igencsak jól szemléltet, hogy a nyolcadik percben már 3–0-ra vezetett a házigazda. Onnantól kezdtünk el futballozni, s habár voltak jó periódusaink, de a védelmi hibáink miatt nem sült el túl jól az a kilencven perc. Ekkora különbség nincs a két csapat között, így keserű szájízzel távoztunk.

A második fordulóban az élvonaltól búcsúzó Astra érkezett Nyíregyházára. Az első félidő nem hozott gólt, majd a második játékrész elején Kovács Kinga megszerezte a vezetést. Sokáig úgy tűnt, hogy meglesz a győzelem, de a hajrában előbb egyenlítettek a vendégek, majd fordítottak, és a hosszabbításban bebiztosították sikerüket.

– A barcikai meccs után szükség volt egy komolyabb elbeszélgetésre, így az Astra ellen már valóban úgy mentünk ki, hogy szervezetten, sokat futva játszottunk – tért ki a találkozóra a tréner. – A gól nélküli félidő után megszereztük a vezetést. Sajnos voltak betegeink, ezért meg kellett bontani a csapatot, ami nem jött be. Itt sem volt ennyi a két csapat között, de azért az első 65-70 percben látottakra lehet a jövőben építeni.

– Mivel a bajnokságban mindössze kilenc csapat indult, így nem sok a hibázási lehetőség. Két olyan meccsen maradt pont nélkül a Nyíregyháza, ahol lett volna keresnivalónk. Mindezek ellenére a középmezőny reális célkitűzés lehet, mivel az irányvonal továbbra is a fiatalok beépítése – zárta gondolatait a mester. 

A harmadik fordulóban éppen a Nyíregyháza lesz a szabadnapos, így legközelebb majd csak szeptember 28-án lép pályára a gárda, mégpedig az egyik legerősebb rivális, a Talents FC otthonában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu