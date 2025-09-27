szeptember 27., szombat

Szpari

3 órája

Egyre inkább csapattá érik a Nyíregyháza, ennek is köszönhető az újpesti pontszerzés

Címkék#Májer Milán#Dorian Babunszki#Nyíregyháza Spartacus

Az első félidőben esett négy gól után 2–2-es döntetlent játszott egymással az Újpest és a Nyíregyháza a Fizz Liga nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A Szpari egyre inkább csapattá érik – mondta a meccs után Szabó István.

Mihály Norbert

Újpestről hozott el egy pontot a Nyíregyháza Spartacus FC a Fizz Liga nyolcadik fordulójának nyitányán. Fordulatos mérkőzést játszottak a felek: hazai oldalon Aljosa Matko nyújtott kiemelkedőt, míg a Szpariban a gólt és gólpasszt jegyző Májer Milán.

Szpari
Dorian Babunszki góljánál nagy volt a Szpari öröme
Fotó: Török Attila

Pontért utazott Budapestre a Szpari

– Úgy utaztunk Budapestre, hogy minimum egy pontot szerezzünk – mondta a mérkőzést követő hivatalos sajtótájékoztatón a Nyíregyháza trénere, Szabó István. – Azt gondolom, hogy összességében igazságos eredmény született. Jól kezdtünk, előnybe kerültünk, de sajnos két átmenetből fordítottak a hazaiak. Szerencsére még az első félidőben sikerült egyenlítenünk. Aztán szerkezetet váltottunk, átálltunk négyvédős rendszerre, ami teljesen megváltoztatta a játék képét. Az Újpest húsz-huszonöt percig nem is igazán találta rajtunk a fogást. Összességében elégedett vagyok, hiszen egyre inkább csapattá érünk, talán mondhatnám, hogy számunkra a múlt héten kezdődött az őszi szezon, hiszen a Paks ellen már látszott, hogy mit is szeretnénk játszani. 

Nagyon készült a mérkőzésre az első élvonalbeli gólját májusban éppen az Újpest ellen megszerző Kovács Milán, aki fél órával a meccs előtt kezdte magát rosszul érezni, aztán sajnos gyorsan ki is derült, hogy lázas. Öröm az ürömben, hogy az éppen a helyén kezdő Dorian Babunszki találatával szerezte meg a vezetést a Szpari.

– Taktikai jelentősége volt annak, hogy Babunszki került be Kovács helyére, mivel nem akartuk, hogy alacsonyabb szerkezetű legyen a csapatunk – tért át az újságírói kérdésekre a Szpari trénere. – Dorian Babunszki eredményes volt, veszélyes párost alkottak Bright Edomwonyival, de rajtuk kívül jól teljesített Májer Milán és Bojan Szankovics is.

Egyértelműen a gólt szerző és gólpasszt adó Májer Milán volt a Nyíregyháza legjobbja, akinek a teljesítményét a nívós sportnapilapnál is kiemelkedőre értékelték.

– Azt gondolom, a támadójátékunk jó volt az első félidőben, a második játékrészben pedig visszább álltunk, ebből szerettünk volna jó kontrákat vezetni, ami nem mindig sikerült. Elégedett vagyok az egy ponttal, de szerettünk volna nyerni – mondta a jobbszélső, akit egy kisebb sérülés miatt kellett végül idő előtt lecserélni.

A Nyíregyháza jelenleg a pontvadászat tizedik helyén áll, ám ha a Zalaegerszeg–Kazincbarcika mérkőzés nem döntetlennel ér véget, a kiesőzónába csúszik vissza. 

A mérkőzés összefoglalója:

 

 

