A szervezettségen múlhat a Szpari sikere

Szeptember 20-án, szombaton az idei szezonban eddig veretlen, ezáltal listavezető Paksi FC érkezik Nyíregyházára. A Fizz Liga hetedik fordulójában Bognár György gárdája az első hely megtartásának reményében lép pályára, míg a Szpari végre-valahára elkezdené a kapaszkodást. Mint ismert, a szabolcsi egylet eddigi hat bajnokijából mindössze egyet nyert meg, négyet elveszített, és egyszer, a Kisvárda elleni első fordulóban döntetlent játszott.

Készül a Paks elleni bajnokira a Szpari

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Kemény tréningekkel készült a Szpari

– Több edzést tartottunk a válogatott szünet alatt, az edzőmeccs azt mutatta, hogy jó úton járunk, de a Békéscsaba elleni kupameccs kudarc volt számunkra – vezette fel a találkozót a csapat honlapján a Szpari vezetőedzője, Szabó István. – A rendes játékidőben nem tudtuk eldönteni a találkozót, a büntetőpárbaj pedig mindig lutri. Ez a búcsú rosszul jött, de dolgozunk tovább.

A játékosok minden nap nagyon keményen odateszik magukat az edzéseken, bízunk bennük, és próbálom azt a hitet átadni nekik, ami bennem megvan, hogy legyőzhetjük a Paksot. Tudom, hogy az eddigi eredmények nem mellettünk szólnak, de sokszor hangoztattam, hogy mivel különböző időpontokban érkeztek a játékosok a nyáron, szeptemberre leszünk egységesek. Remélem ez megvalósul. Érezzük, hogy a szurkolók nagyon szeretnék, hogy eredményesebbek legyünk, és igazuk van. Mi is ezt akarjuk.

Szabó István a Paks csapatához is kötődik, hiszen korábban dolgozott a tolnai gárdánál.

– Minden mérkőzésen fontos a stabilitás, így most is az lesz. Dolgoztam két ütemben Pakson, jó szakmai munka folyik náluk, remek viszonyt ápolunk, de ilyenkor nincs barátság. Tudom, hogy jó formában vannak, válogatott játékosokkal rendelkeznek, gólratörően játszanak. De náluk is volt olyan periódus amikor a csapatépítés fázisánál tartottak, és voltak nehézségeik. Azt ígérhetem, hogy nem feltartott kézzel fogunk játszani! Nagyon erőteljes támadóik vannak, voltam edzője Tóth Barnának, Böde Daninak, készülünk a támadásaikra, és remélem, hogy sikeresek leszünk – tette hozzá a vezetőedző.

A találkozón szeptember 20-án, szombaton 16.00 órakor harsan majd fel a kezdő sípszó.