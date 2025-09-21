szeptember 21., vasárnap

Szpari

2 órája

Szabó István: megmutattuk, hogy a legjobb csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt

A Nyíregyháza Spartacus FC egy hajrában szerzett Edomwonyi-góllal egy pontot otthon tartott az éllovas Pakssal szemben.

Mihály Norbert

A Fizz Liga 7. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a listavezető Paksi FC ellen. A gól nélküli első félidő után Hahn János szerzett vezetést a vendégeknek, majd néhány perccel a lefújás előtt a Szpari kiválósága, Bright Edomwonyi egyenlített.

Szpari
Szabó István szerint megérdemelten szerzett egy pontot a Szpari
Fotó: Czinege Melinda

Megérdemelten szerzett egy pontot a Szpari

– A jó védekezésből hatékony átmeneteket szerettünk volna végrehajtani, ami meg is valósult – értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón a hazaiak mestere, Szabó István. – A második félidőben sajnos egy beadás után a Paks vezetést szerzett, de végig hittem a csapatban, a közönség is mellénk állt, és megérdemelten egyenlítettünk. Sőt, úgy érzem, hogy összességében egy kicsit közelebb álltunk a győzelemhez. Egy jó mérkőzés volt, megmutattuk, hogy a legjobb csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt.

– Két nagyon jó csapat játszott, mindkettő győzni akart – vette át a szót a Szpari kapusa, Kovács Dániel. – Mi egy picit jobban örülünk az egy pontnak, mint a Paks, főleg annak fényében, ahogyan a meccs alakult. Megmutattuk, hogy igazi csapat vagyunk, ez most jót tesz a lelkeknek. Nekem is jólesik a sok védés, volt egy négy hónapom foci nélkül, szóval kellett pár hét, hogy a formámra rátaláljak.

– Szerintem reális eredmény született, annak ellenére, hogy többnyire az ellenfél térfelén játszottunk – mondta a Paks trénere, Bognár György. – De ez inkább passzív játék volt. Nem járattuk elég gyorsan a labdát, hiányzott a kreativitás, és kevés helyzetet alakítottunk ki. Mindkét csapat inkább küzdött, mint játszott. Természetesen jobban örültünk volna a győzelemnek, de így is reálisnak érzem az eredményt, és ezt is értékelnünk kell. A hozzáállással nem volt gond, viszont technikailag és kreativitásban a jövő hétre mindenképpen javulnunk kell.

 

