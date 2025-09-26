53 perce
Bravó, fiúk! Négygólos döntetlen Újpesten, újabb pontot szerzett a Szpari
A labdarúgó NB I 8. fordulójának nyitómérkőzésén a Nyíregyháza 2–2-es döntetlent játszott az Újpesttel.
Az Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzéssel rajtolt el a Fizz Liga 8. fordulója, amely már csak azért is volt érdekes, mivel a hazai edző, Damir Krznar alatt az elmúlt hetekben igencsak megingott a kispad. A lila-fehérek malmára hajthatta a vizet, hogy a Szpari sem mutatott eddig túl jó formát. Ellenben éppen ezért volt várható nyílt támadófutball a hazaiaktól és kontrákra épülő védekezőbb felállás a vendégektől.
Fordulatos félidőt játszott a Szpari
Sajnos a mérkőzésre nagyon készülő Kovács Milán belázasodott, így rá nem számíthatott Szabó István vezetőedző, ott volt viszont a helyén a gólokkal egyelőre adós Dorian Babunszki. A szemerkélő eső és a csúszós fű nem segítette a csapatokat, amelyek óvatos tapogatózással kezdtek, egyik gárda sem nyílt ki igazán. A 12. percben aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Májer Milán jobbról érkező beadását fejelte a hálóba mintegy hét méterről a már említett Babunszki. Túlságosan sokáig azonban nem örülhetett a Szpari, alig öt percre rá egyenlített az Újpest, miután Vlijter balról laposan az ötös elé passzolt, az Antonovot megelőző Aljosa Matko pedig félmagasan a kapu közepébe vágta a labdát. Újabb két perccel később ismét a szabolcsi egylet veszélyeztetett, Katona Mátyás tornáztatta meg a lila-fehérek hálóőrét, Piscitellit. A 23. percben aztán ismét a vendéglátó örülhetett: Medeiros indítását Matko vette át, Antonov habozott, így az UTE szlovén támadója köszönte szépen és a védő lábai között a hálóba lőtt. A félidő derekán Antonov ismét Matkóval találta szembe magát, akinek nyújtott lábbal rúgott oda, azonban megúszta egy sárga lappal. Itt azonban még nem volt vége a félidőnek, a Spartacus ugyanis nem adta fel, a 43. percben Katona Bálint jó huszonhárom méterről tüzelt, jobblábas lövése pedig a bal oldali kapufa tövén csattant, majd a kipattanót Májer Milán szelídítette meg, aki tizenötről a jobb kapufa érintésével a hálóba tekert. Az izgalmas és eseménydús első játékrészt követően így 2–2-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek.
A félidőben kettőt cserélt Szabó mester: Antonov helyett Benczentleiner Barna érkezett, és Farkas Bendegúz is lehetőséget kapott, az U21-es válogatott játékos Pavlosz Korreát váltotta. Nyíregyházi helyzettel indult a második negyvenöt perc, Májer középre fejelt labdáját Katona Bálint jó tíz méterről a jobb alsó felé helyezte, ám Nunes mentett a gólvonalról. Szemmel láthatóan mindkét gárda nagyobb hangsúlyt fektetett a védekezésre, ellenben a Szpari játszott ezekben a percekben veszélyesebben. A 64. minutumban Katona Mátyás beadását fejelte csak centikkel az újpesti kapu mellé Babunszki, majd az UTE momentumai jöttek: előbb Medeiros tüzelt mellé, hogy aztán Horváth ziccerét fogja óriási bravúrral Kovács Dániel. A folytatásban többnyire a mezőnyben zajlott a játék, egy-egy kisebb hazai lehetőséggel. Alig tíz perccel a rendes játékidő vége előtt Horváth lábában volt ott a harmadik újpesti gól, azonban a csatár ajtó-ablak ziccerben törte el a játékszert. Az eredmény a folytatásban már nem változott, így összességében mindkét gárda elszalasztotta a győzelem esélyét.
Labdarúgás: Fizz Liga, 8. forduló
Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (2–2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4500 néző, v.: Rúsz (Vígh-Tarsonyi, Belicza).
Újpest: Piscitelli – Tamás (Tiago Goncalves, 57.), Nunes, Duarte, Gergényi – Rasak (Ganea, 91.), Fiola – Medeiros, Beridze (Horváth K., 57.), Matko – Vlijter (Ljujics, 77.). Vezetőedző: Damir Krznar.
Nyíregyháza: Kovács D. – Katona L., Korrea (Farkas B., a szünetben), Evangelu – Májer (Varga, 77.), Katona B., Szankovics, Antonov (Benczenleitner, a szünetben) – Babunszki (Kovácsréti, 86.), Edomwonyi, Katona M. (Toma, 71.) Vezetőedző: Szabó István.
Gól: Matko (17., 23.), illetve Babunszki (12.), Májer (43.).
MTK–Kisvárda: a stáb és a csapat is tudja, min kell változtatni, hogy újra jöjjön a siker