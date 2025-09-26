Bravó, fiúk! Négygólos döntetlen Újpesten, újabb pontot szerzett a Szpari

Az Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzéssel rajtolt el a Fizz Liga 8. fordulója, amely már csak azért is volt érdekes, mivel a hazai edző, Damir Krznar alatt az elmúlt hetekben igencsak megingott a kispad. A lila-fehérek malmára hajthatta a vizet, hogy a Szpari sem mutatott eddig túl jó formát. Ellenben éppen ezért volt várható nyílt támadófutball a hazaiaktól és kontrákra épülő védekezőbb felállás a vendégektől.

Nem bírt a Szpari az Újpesttel

Fotó: Török Attila

Fordulatos félidőt játszott a Szpari

Sajnos a mérkőzésre nagyon készülő Kovács Milán belázasodott, így rá nem számíthatott Szabó István vezetőedző, ott volt viszont a helyén a gólokkal egyelőre adós Dorian Babunszki. A szemerkélő eső és a csúszós fű nem segítette a csapatokat, amelyek óvatos tapogatózással kezdtek, egyik gárda sem nyílt ki igazán. A 12. percben aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Májer Milán jobbról érkező beadását fejelte a hálóba mintegy hét méterről a már említett Babunszki. Túlságosan sokáig azonban nem örülhetett a Szpari, alig öt percre rá egyenlített az Újpest, miután Vlijter balról laposan az ötös elé passzolt, az Antonovot megelőző Aljosa Matko pedig félmagasan a kapu közepébe vágta a labdát. Újabb két perccel később ismét a szabolcsi egylet veszélyeztetett, Katona Mátyás tornáztatta meg a lila-fehérek hálóőrét, Piscitellit. A 23. percben aztán ismét a vendéglátó örülhetett: Medeiros indítását Matko vette át, Antonov habozott, így az UTE szlovén támadója köszönte szépen és a védő lábai között a hálóba lőtt. A félidő derekán Antonov ismét Matkóval találta szembe magát, akinek nyújtott lábbal rúgott oda, azonban megúszta egy sárga lappal. Itt azonban még nem volt vége a félidőnek, a Spartacus ugyanis nem adta fel, a 43. percben Katona Bálint jó huszonhárom méterről tüzelt, jobblábas lövése pedig a bal oldali kapufa tövén csattant, majd a kipattanót Májer Milán szelídítette meg, aki tizenötről a jobb kapufa érintésével a hálóba tekert. Az izgalmas és eseménydús első játékrészt követően így 2–2-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek.