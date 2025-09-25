szeptember 25., csütörtök

Futsal

3 órája

„A testi épségünk is veszélyben lehetett volna” – a nyíregyházi kapus szerint ami Romániában történt, megengedhetetlen

Címkék#futsal#Alasztics Marcell#futsalválogatott

Botrányos jelenetek után fejeződött be a román–magyar futsalmérkőzés, melyen hazánk válogatottja kiharcolta az Európa-bajnoki szereplést. Három nyíregyházi játékos is ott volt a találkozón, a szurkolói rendbontás rossz élménye Alasztics Marcellben is megmaradt – a kiváló kapus idézte fel a történteket.

Munkatársunktól

Mint ahogy arról szerda este beszámoltunk, a Craiova két egymással nem éppen szimpatizáló szurkolói csoportja az Eb-selejtező visszavágóján, a román-magyar meccsen összeverekedett, amihez a rohamrendőrök is csatlakoztak. A mérkőzés ötödik percében többen is átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. A találkozón az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatának három játékosa, Alasztics Marcell, Rafinha és Hadnagy István is ott volt – a botrányos szurkolói rendbontás szerencsére nem nyomta rá a bélyegét a magyar csapat teljesítményére, győztesen hagyták el a pályát. 

Alasztics Marcell ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, nem zavarta meg a szurkolói rendbontás
Fotó: mlsz.hu
Fotó: mlsz.hu

Sejtette, hogy feszült lesz a hangulat, de szurkolói rendbontásra nem számított

– Számítottunk rá, hogy ellenséges és feszült lesz a hangulat a lelátón – tekintett vissza a craiovai eseményekre az A’Studió Futsal Nyíregyháza csapatát erősítő hálóőr, Alasztics Marcell. – Azonban az, ami Romániában történt, nem megengedhető. A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna.

A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a meccs. A játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a találkozót.

– Nagyon nehéz volt a helyzet, mert megszakították az első félidőt, de úgy gondolom, megmutatkozott a csapat lelkiereje, hiszen ilyen körülmények között, idegenben, ilyen fontos mérkőzésen mindenki a jobbik énjét tudta elővenni. Csúsztunk-másztunk, a második félidőben nem kaptunk gólt, de lőttünk egyet. Le a kalappal az egész csapat előtt

 – folytatta az MTI kérdésére reagálva a találkozó után Alasztics, aki számos bravúros védéssel járult hozzá a sikerhez. – A kényszerszünet ideje alatt az öltözőfolyosón várakoztunk. A románok egyszer megpróbáltak visszaterelni minket a pályára, mintha újrakezdődne a meccs, de akkor még semmilyen hivatalos jelzést nem kaptunk. Próbáltuk melegen tartani az izmainkat és megbeszélni a történteket. Egyértelmű volt, hogy a játékunkkal szerettük volna kiharcolni a továbbjutást, az egy pillanatig sem vetődött fel bennünk, hogy nem térünk vissza a pályára. Ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb.

Elfáradt a meccs végére

A pályán hatalmas csata alakult, végül alig több mint egy perccel a rendes játékidő vége előtt Rábl fantasztikus passza után Büki Baltazár egalizált, s mivel a folytatásban több gól már nem esett, a magyar csapat jutott ki a jövő évi kontinensviadalra. 

– Kaptunk egy tízméterest, de nem tudtuk belőni. Ők is kaptak egyet, ők viszont értékesítették, de úgy gondolom, az a csapat, amelyik idegenben, ilyen közönség előtt, ilyen nehéz körülmények között ki tudja harcolni a kijutást, az az Európa-bajnokságon is nagyon jó eredményt tud elérni. Jóval többet kellett védenie az ellenfél kapusának, mint nekem, bár nyilvánvalóan nekem is bőven volt dolgom, eléggé megizzadtam és elfáradtam a végére. A válogatottnak is több ilyen mérkőzésre lenne szüksége, hogy fel tudjunk készülni akár egy világbajnoki selejtezős szereplésre is.

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában (Lettország), Kaunasban (Litvánia) és Ljubljanában (Szlovénia) rendezik, a csoportkör sorsolását október 24-én tartják. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.

 

