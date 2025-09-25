„A testi épségünk is veszélyben lehetett volna” – a nyíregyházi kapus szerint ami Romániában történt, megengedhetetlen

Mint ahogy arról szerda este beszámoltunk, a Craiova két egymással nem éppen szimpatizáló szurkolói csoportja az Eb-selejtező visszavágóján, a román-magyar meccsen összeverekedett, amihez a rohamrendőrök is csatlakoztak. A mérkőzés ötödik percében többen is átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. A találkozón az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatának három játékosa, Alasztics Marcell, Rafinha és Hadnagy István is ott volt – a botrányos szurkolói rendbontás szerencsére nem nyomta rá a bélyegét a magyar csapat teljesítményére, győztesen hagyták el a pályát.

Alasztics Marcell ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, nem zavarta meg a szurkolói rendbontás

Fotó: mlsz.hu

Sejtette, hogy feszült lesz a hangulat, de szurkolói rendbontásra nem számított

– Számítottunk rá, hogy ellenséges és feszült lesz a hangulat a lelátón – tekintett vissza a craiovai eseményekre az A’Studió Futsal Nyíregyháza csapatát erősítő hálóőr, Alasztics Marcell. – Azonban az, ami Romániában történt, nem megengedhető. A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna.