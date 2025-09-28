Odalett a Kisvárda hosszú szériája

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 9. forduló

Kisvárda II.–Tarpa 0–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Újhelyi.

Kisvárda II.: Kubarics – Jazsik, Kozacsuk, Tenkács, R. Stefan, Osztrovka (Prso, 64.), Koljada, Scsadej (Fedorov, 64.), Szikszai, Abdulahhi, Prjamov. Edző: Törtei Tamás.

Tarpa: Talián – Prihoda, Gál R., Doloh (Kucsinszkij, 72.), Sved, Mihalcsuk (Boldizsár, 85.), Lohvincsuk, Herman (Maksajev, 78.), Makszimenko, Kamisanov (Sztratan, 85.), Kolesnik. Edző: Vjacseszlav Jeremejev

Gól: Kamisanov (21.), Kucsinszkij (83.).

Törtei Tamás: – Egyrészt az eredmény miatt, másrészt a mutatott játék és a felfogás miatt is nagyon csalódott vagyok. Nem erre számítottam, nyilván voltak a héten arra utaló jelek, hogy valószínűleg gyengébb lesz a csapat teljesítménye, néhány játékos edzéseket hagyott ki, kisebb sérülés miatt, de természetesen ez nem mentség arra, hogy a mérkőzés nagy részében rossz felfogásban és rengeteg hibával játszottunk. Borzasztó sok rossz döntést hoztunk, ezt ki kell elemeznünk, át kell beszélnünk, hogy ez egy mentális fáradtság volt-e, vagy minek köszönhető. Tanulnunk kell ebből, de minél hamarabb le kell zárnunk, mert véget ért egy sorozat, de már a következő bajnokin, Hatvanban el szeretnénk kezdeni egy újat.

Vjacseszlav Jermejev: – Nehéz meccset játszottunk egy kiváló együttes ellen. Nagyon szép gól lőttünk az első félidőben. Fordulás után eredményesen tartottuk meg az előnyünket, a hajrában pedig le tudtuk zárni a párharcot.

Nyíregyháza II.–Hatvan 2–0 (1–0)

Nyíregyháza, v.: Bujnóczki.

Nyíregyháza II.: Bese – Kiss H., Bitri, Nagy K. (Törő, 56.), Gilbert, Aranyos (Kondor, 86.), Oláh, Czimer-Nyitrai, Melich (Bertók, 86.), Tóth (Kerezsi, 67.), Törő (Pók, 86.). Edző: Papp Ákos.

Hatvan: Sándor – Orvos, Kustudic, Dibusz, Benkó, Kitl, Csuvikovszky (Skripek, 86.), Vince, Dinka, Polgár (Bodnár,54.), Sós (Czeh, 73.). Edző: Zorna Spisljak.

Gól: Gilbert (17.(, Oláh (25.). Kiállítva: Gilbert (71.), illetve Kustzdic (69.).

Papp Ákos: – Végig kontrolláltuk a mérkőzést, voltak nagyon jó egyéni teljesítmények. A győzelmünk teljesen megérdemelt, amelyet Silling Máténak ajánl a csapat.