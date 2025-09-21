Először győzött a Sényő, a Tarpa elverte a Nyíregyházát

Labdarúgás: NB III. Északkeleti csoport, 8. forduló

Tarpa–Nyíregyháza II. 5–2 (3–1)

Tarpa, v.: Kása.

Tarpa Talián – Gál, Prihoda, Kolesnyik (Maksajev, 88.), Sved, Kamisanov (Stratan, 88.), Mihalcsuk, Doloh, Makszimenkó, Lovincsuk, Herman (Bodan, 75.). Edző: Vajcseszlav Jeremejev.

Nyíregyháza II.: Molnár – Törő (Kóródi, 63.), Silling (Bertók, 18.) Czimer-Nyitrai, Pók (Törő, 63.), Nagy (Bodnár, 83.), Kiss, Oláh, Aranyos, Kovalecz, Gilbert. Edző: Papp Ákos.

Gól: Mihalcsuk (27.), Gál (34.), Prihoda (42.), Mihalcsuk (58.), Kucsinszki (86.), illetve Oláh (25., 48 – 11-esből).

Vjacseszlav Jeremejev: – A kupakudarc után nagyon motiváltan lépett pályára a csapat és sikerült kiköszörülnünk a csorbát. Gratulálok a srácoknak.

Papp Ákos: – Ma az eddigi leggyengébb teljesítményünket nyújtottuk, így a Tarpa megérdemelten tartott itthon a három pontot. A vereség mellett Silling Mátét is elveszítettük, gyors felépülést kívánunk neki.

Tiszaújváros– Sényő FC-ZMB Building 1–2 (0–1)

Tiszaújváros, v.: Borók.

Tiszaújváros: Hornyák, – Barta (Bernáth 61.), Erdei, Tóth B. (Bencsik 61.), Farkas, Varga (Papp 73.), Nagy, Batta, Varjas, Tóth S. (Vitelki, a szünetben), Lehóczki. Edző: Huszák Géza.

Sényő: Sarkadi, – Klepács, Szabó (Pataki 69.), Kapacina K., Vaskó (Vámos, a szünetben), Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény 78.), Daróczi (Gengeliczki 55.), Végső, Mácsai (Sztaroszta 69.), Konzili. Edző: Kapacina Valer.

Gól: Erdei (78., 11-esből), illetve Daróczi (10)., Szabó (67.)

Kapacina Valer: –nem nyilatkozott