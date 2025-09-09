Ügyesen tippelt, nagyot kaszált egy szabolcsi fogadó

A válogatott szünet miatt a klub futball ugyan szünetel, a Szerencsejáték Zrt. azonban így is bőséges kínálattal csábítja a fogadni vágyókat. Legutóbb egy DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccsre készített nyertes szelvényt mutattunk, most egy szerencsés vármegyebelink még nagyobbat kaszált. Egy nyírkércsi Tippmix-játékos a múlt héten ügyesen válogatott össze tíz mérkőzést és óriást kaszált vele – számolt be róla a lovifogadas.hu. Kézilabda, spanyol másodosztályú labdarúgás és válogatott labdarúgó mérkőzések szerepeltek a szelvényén. Nyertes szelvényét 50 forintos alaptéttel 8/10-es kombinációban tette meg, amelyért 2250 forintot fizetett. Kilenc helyes tipp mellett csupán a Buducnost Podgorica–Debrecen női kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzésre adott tippje volt csak helytelen, de így is 755 947 forintot nyert. Mutatjuk a nyertes sort.

Jól tippelt a nyírkércsi Tippmix-játékos

Íme a győztes Tippmix sor