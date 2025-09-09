szeptember 9., kedd

Bankot robbantott

1 órája

Ügyesen tippelt, nagyot kaszált egy szabolcsi fogadó

Címkék#Szerencsejáték Zrt.#nyertes szelvény#Tippmix

Tízből kilencet eltalált. Százezreket zsebelt be a szerencsés Tippmix-játékos.

Szon.hu

A válogatott szünet miatt a klub futball ugyan szünetel, a Szerencsejáték Zrt. azonban így is bőséges kínálattal csábítja a fogadni vágyókat. Legutóbb egy DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccsre készített nyertes szelvényt mutattunk, most egy szerencsés vármegyebelink még nagyobbat kaszált. Egy nyírkércsi Tippmix-játékos a múlt héten ügyesen válogatott össze tíz mérkőzést és óriást kaszált vele – számolt be róla a lovifogadas.hu. Kézilabda, spanyol másodosztályú labdarúgás és válogatott labdarúgó mérkőzések szerepeltek a szelvényén. Nyertes szelvényét 50 forintos alaptéttel 8/10-es kombinációban tette meg, amelyért 2250 forintot fizetett. Kilenc helyes tipp mellett csupán a Buducnost Podgorica–Debrecen női kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzésre adott tippje volt csak helytelen, de így is 755 947 forintot nyert. Mutatjuk a nyertes sort.

Tippmix
Jól tippelt a nyírkércsi Tippmix-játékos

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Íme a győztes Tippmix sor

  • Labdarúgás Grúzia–Bulgária Hendikep 0:2 Grúzia 3,05 Nyertes
  • Kézilabda Esbjerg–Metz 1X2 Metz 3,50 Nyertes
  • Kézilabda Buducnost Podgorica–Debrecen 1X2 Buducnost Podgorica 3,10 Vesztes
  • Labdarúgás Real Sociedad B–Cadiz Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 2,21 Nyertes
  • Labdarúgás Litvánia–Hollandia Gólszám 4,5 Több, mint 4,5 2,64 Nyertes
  • Labdarúgás Észak-Macedónia–Liechtenstein Gólszám 4,5 Több, mint 4,5 2,80 Nyertes
  • Labdarúgás Almería–R. Santander Gólszám 3,5 Több, mint 3,5 2,14 Nyertes
  • Labdarúgás Törökország–Spanyolország Gólszám 3,5 Több, mint 3,5 2,29 Nyertes
  • Labdarúgás Németország–Észak-Írország Gólszám 3,5 Több, mint 3,5 2,14 Nyertes
  • Labdarúgás Belgium–Kazahsztán Gólszám 4,5 Több, mint 4,5 2,29 Nyertes

 

 

