Jól tippelt, milliókat nyert a nyíregyházi fogadó
Három meccset tett, mindet eltalálat. Nagyot kaszált a nyíregyházi Tippmix fogadó.
Időről-időre beszámolunk fogadókról, aki szerencsés kézzel választanak a Szerencsejáték Zrt. kínálatából és százezreket, milliókat tesznek zsebre fogadásaikkal. Augusztusban egy DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccsre készített nyertes szelvényt mutattunk. Legutóbb pedig egy nyírkércsi Tippmix-játékos nyert százezreket merész, tíz tételből álló szelvénnyel, amelyből kilenc kimenetelt eltalált. Múlt héten egy nyíregyházi fogadó nem cifrázta túl, három mérkőzéssel közel kétmillió forintot (1 905 296 Ft) kasszírozott – számolt be róla a lovifogadas.hu. Szelvényén angol, német és spanyol élvonalbeli labdarúgó mérkőzések szerepeltek, tétjeit tizenkilencezer forinttal tette meg.
Íme a győztes Tippmix sor
- Labdarúgás Manchester Utd. – Chelsea 1X2 + Mindkét csapat szerez gólt Hazai és igen 4,25 Nyertes
- Labdarúgás RB Leipzig – 1. FC Köln 1X2 + Mindkét csapat szerez gólt Hazai és igen 2,86 Nyertes
- Labdarúgás Alavés – Sevilla 1X2 + Mindkét csapat szerez gólt Vendég és igen 8,25 Nyertes
