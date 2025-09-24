szeptember 24., szerda

Legyen ön is milliomos!

59 perce

Jól tippelt, milliókat nyert a nyíregyházi fogadó

Három meccset tett, mindet eltalálat. Nagyot kaszált a nyíregyházi Tippmix fogadó.

Időről-időre beszámolunk fogadókról, aki szerencsés kézzel választanak a Szerencsejáték Zrt. kínálatából és százezreket, milliókat tesznek zsebre fogadásaikkal. Augusztusban egy DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccsre készített nyertes szelvényt mutattunk. Legutóbb pedig egy nyírkércsi Tippmix-játékos nyert százezreket merész, tíz tételből álló szelvénnyel, amelyből kilenc kimenetelt eltalált. Múlt héten egy nyíregyházi fogadó nem cifrázta túl, három mérkőzéssel közel kétmillió forintot (1 905 296 Ft) kasszírozott számolt be róla a lovifogadas.hu. Szelvényén angol, német és spanyol élvonalbeli labdarúgó mérkőzések szerepeltek, tétjeit tizenkilencezer forinttal tette meg.

tippmix
Jól tippelt a nyíregyházi Tippmix-játékos

Íme a győztes Tippmix sor

  • Labdarúgás Manchester Utd. – Chelsea 1X2 + Mindkét csapat szerez gólt Hazai és igen 4,25 Nyertes
  • Labdarúgás RB Leipzig – 1. FC Köln 1X2 + Mindkét csapat szerez gólt Hazai és igen 2,86 Nyertes
  • Labdarúgás Alavés – Sevilla 1X2 + Mindkét csapat szerez gólt Vendég és igen 8,25 Nyertes

 

