Jól tippelt, milliókat nyert a nyíregyházi fogadó

Időről-időre beszámolunk fogadókról, aki szerencsés kézzel választanak a Szerencsejáték Zrt. kínálatából és százezreket, milliókat tesznek zsebre fogadásaikkal. Augusztusban egy DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccsre készített nyertes szelvényt mutattunk. Legutóbb pedig egy nyírkércsi Tippmix-játékos nyert százezreket merész, tíz tételből álló szelvénnyel, amelyből kilenc kimenetelt eltalált. Múlt héten egy nyíregyházi fogadó nem cifrázta túl, három mérkőzéssel közel kétmillió forintot (1 905 296 Ft) kasszírozott – számolt be róla a lovifogadas.hu. Szelvényén angol, német és spanyol élvonalbeli labdarúgó mérkőzések szerepeltek, tétjeit tizenkilencezer forinttal tette meg.

Jól tippelt a nyíregyházi Tippmix-játékos

Íme a győztes Tippmix sor