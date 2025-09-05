Látunk megint dühöngő Ronaldót? Talpig úriemberek voltak a szabolcsi edzők a vb-selejtezők előtt

A magyar válogatott szombaton, Dublinban kezdi meg a vb-selejtezőket, és az új lebonyolítási rendben mindössze három ellenféllel méri össze tudását. Írország otthonában legutóbb a 2024-es Eb előtt lépett pályára az együttes, amely akkor bosszantó, egy az utolsó pillanatban kapott góllal szenvedett vereséget. A kvartettben a magyarok és az írek mellett a portugálok és az örmények kaptak még helyet. A szombati ír meccset követően, kedden Portugáliát fogadja idehaza a nemzeti csapat. A négyesből csak az első helyezett jut ki automatikusan a 2026-os vb-re, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez. A második helyezettekre pótselejtező vár.

Készen áll a kihívásokra a válogatott

Fotó: mlsz.hu

A lebonyolítás kedvez a válogatottnak

– Nem mostanában volt a válogatottunk ilyen négycsapatos csoportrendszerben, ez a lebonyolítás azért azt eredményezi, hogy jóval kevesebb a hibázási lehetőség, mivel kevés mérkőzésről beszélünk – mondta el a szon.hu megkeresésére az élvonalbeli Kisvárda Master Good vezetőedzője, Gerliczki Máté. – Amennyiben a kvartett egészét nézzük, a portugálok természetesen kiemelkednek, ők a világ élvonalában vannak, de már az első dublini meccs is nagyon kemény lesz, ebben biztos vagyok. Az írek hasonló játékerőt képviselnek, mint mi, de egyértelműen van esélyünk egy jó eredményre, azt remélem, hogy sikerül győzelemmel indítani a sorozatot, ez pedig adhat egy lendületet a folytatásra is. Ha győznénk, akkor véleményem szerint a telt házas Puskás Arénában a portugálokat is meg tudja majd szorongatni a csapat.

Fiumei Viktor (balra) szerint komoly esélye van a csapatnak a kijutásra

Fotó: Ibrány SE

Nagyjából egyetértett Gerliczki Máté szavaival a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban érdekelt Ibrány trénere, Fiuemi Viktor is.

– Ez egy óriási sansz arra, hogy hosszú idő után újra kijuthasson a világbajnokságra a válogatott – nyilatkozta portálunknak Fiumei Viktor.

– Egyértelmű, hogy a portugálok a csoport favoritjai, de szerintem az erősorrendben a magyarok a legesélyesebbek a második helyre. Egyértelműen az írek a legnagyobb riválisaink, de én a magyar csapatot erősebbnek tartom. Nagyon oda kell majd figyelni a Róma csatárára Evan Fergusonra, ellenben ha az ő semlegesítését megoldjuk, akkor nyerhet a válogatott. Az első meccs mindig nagyon fontos, jelen esetben pedig még inkább, így én magam is bízok a győzelemben. Kedden egy bombaerős portugál válogatott érkezik, de egy ilyen csodálatos stadionban, ilyen közönség előtt, már komolyabb válogatottakat is legyőztünk. Ráadásul, ha az ír meccs jól sikerül, akkor az is komoly pluszt adhat.