Ír-magyar: Nagy Dominik megmondta a tutit

A Szpari kiválósága, és egyben csapatkapitánya Nagy Dominik 2016. november 15-én mutatkozott be a magyar felnőtt válogatottban, Bernd Storck a svédek elleni barátságos mérkőzés 78. percében cserélte be Lovrencsics Gergő helyére. 2018. október 15-én, az észtek elleni 3–3-as döntetlen alkalmával megszerezte első gólját is. Összesen tíz alkalommal kapott meghívót, világbajnoki selejtezőn egyszer vett részt 2017-ben az Andorra elleni 1–0 alkalmával.

Nagy Dominik is szorít a magyar válogatottnak

Fotó: Török Attila archív

Kemény csata vár a válogatottra

– Valamivel most nagyobb az esély a világbajnokságra való kijutásra, mint korábban, igaz a második hely pótselejtezőt ér, de ott egy jó sorsolással olyan ellenfelet is kaphat a válogatott, hogy tényleg realitása lehet ennek – vélekedett a korábbi tízszeres magyar válogatott játékos.

– Mindkét előttünk álló meccs nehéz lesz. Írországban egy igencsak fizikális csata vár a srácokra, s habár a magyarok megpróbálnak majd dominálni, de a hazaiak kemény ellenfélnek ígérkeznek, így nem lesz könnyű dolgunk. Ellenben építhetünk a technikai tudásunkra, amely egyértelműen mellettünk szól. A Portugália elleni találkozó egy grátisza lesz a magyar labdarúgásnak, hiszen olyan játékosok érkeznek hazánkba, akiket a legtöbbször csak a tv-ben láthatunk. A luzitánok a csoport esélyesei, éppen ezért nem lesz rajtunk nyomás, így akár már egy döntetlen is sokat érhet. Egy biztos, mégpedig az, hogy a magyar szurkolók a csapat mögött állnak majd. Ez egyértelműen plusz lökést adhat. A többi mérkőzésen pedig hozni kell a kötelezőt.

Dominik szerint Tóth Alex nagy jövő előtt áll.

Fotó: mlsz.hu

Természetesen rákérdeztünk a magyar keret erősségére, valamint arra is, hogy konkrétan mit vár az írek elleni találkozótól.

– Ami a keretet illeti, jó hír, hogy egyre több hazai játékos tud külföldre igazolni, ezáltal pedig idővel a válogatottunk is komolyabb szintre léphet – tért ki a kérdésre Dominik. – Kiemelném Tóth Alexet, aki egy hatalmas tehetség, hiszen a Ferencvárosban már nemzetközi szinten is megmutatta a kvalitásait. A játéktudása, a munkabírása, valamint a futballhoz való hozzáállása példaértékű. Szurkolok neki, hogy minél komolyabb karriert futhasson be. A válogatott ellenben csak akkor tud eredményes lenni, ha csapatként működik együtt. Az első ír meccs kiemelt jelentőséggel bír mondhatjuk, hogy a legfontosabb találkozóval kezdünk, hiszen ha netán kikapnánk, akkor az írek kezébe kerülne a sorsunk. Reálisan nézve a dolgokat a pótselejtezőért folyó harcban őket kell legyőznünk. Idegenben talán már a döntetlen is jó lehet, hiszen akkor a saját magunk javára billenthetnénk el itthon a párharcot.