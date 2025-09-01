3x3-as kosárlabda Eb: debreceni vereségekkel hangolt a férfi és női válogatott

Ismét 3x3 világversenyek házigazdája volt Debrecen, a Nagytemplom előtt felállított arénában a női és férfi profi csapatok pénzdíjas viadalán a magyar válogatottak is pályára léptek. Az elmúlt tizenegy évben már megszokott Women’s Series és World Tour Masters-forduló során a nemzeti csapatok a férfiaknál Debrecen, a nőknél Győr néven szerepeltek.

A férfi 3x3-as válogatott

Fotó: Hunbasket

Vármegyei kötödések a válogatott keretekben

A Csirke Ferenc szövetségi kapitány vezette férfi csapat szoros mérkőzéseken maradt alul: első mérkőzésén 20-19-re vezetett a korábban a cívisvárosban már több Masters-tornát is nyerő szerb Liman ellen, ám az újvidékiek a hajrában egy duplával fordítottak, és 21-20-ra győztek. Második találkozóján a Rosics Uros, a klubszinten a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks színeit erősítő Komma László, az ex-nyíregyházi Tarján Izsák, valamint Molnár Mátyás összeállítású válogatott a német Skylinersszel kerül szembe, és 18-20-nál volt esélye az egyenlítésre, de végül az ellenfél örülhetett, a magyarok pedig nem jutottak tovább a csoportból a negyeddöntőbe.

A nőknél a nyíregyházi származású Jakab Máté nem számíthatott az újfehértói Papp Diára, így csak három embert küldhetett pályára, akik csere nélkül is hősiesen helytálltak. A Szerencsés Tamara, Budácsik Dorottya, Laufer Gabriella összetételű gárda 21-18-ra kikapott a mongol Ulambatar Amasonstól, amely már három Women’s Series fordulóban is elődöntőt játszott. A második rivális Ausztria volt, amely 21-17-re verte a nemzeti együttest, így a házigazdák itt is két vereséggel búcsúztak.

Mindkét magyar válogatott a júniusi, bukaresti selejtezőből jutott ki a dániai Eb-re, ahol a férfiak a tavalyi olimpián rendezőként ezüstérmes franciákkal, valamint a világbajnoki negyedik németekkel csapnak össze a csoportkörben, míg a nők a párizsi olimpián ezüstérmes spanyol gárda mellett a britekkel küzdenek majd meg a továbbjutást jelentő első két helyért.