szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
3x3 kosárlabda

4 órája

3x3-as kosárlabda Eb: debreceni vereségekkel hangolt a férfi és női válogatott

Címkék#Komma László#kosárlabda#3x3

Két-két vereséggel hangolt a magyar férfi és női 3x3-as kosárlabda-válogatott Debrecenben a hamarosan rajtoló koppenhágai Európa-bajnokságra.

Mihály Norbert

Ismét 3x3 világversenyek házigazdája volt Debrecen, a Nagytemplom előtt felállított arénában a női és férfi profi csapatok pénzdíjas viadalán a magyar válogatottak is pályára léptek. Az elmúlt tizenegy évben már megszokott Women’s Series és World Tour Masters-forduló során a nemzeti csapatok a férfiaknál Debrecen, a nőknél Győr néven szerepeltek.

válogatott
A férfi 3x3-as válogatott
Fotó: Hunbasket

Vármegyei kötödések a válogatott keretekben

A Csirke Ferenc szövetségi kapitány vezette férfi csapat szoros mérkőzéseken maradt alul: első mérkőzésén 20-19-re vezetett a korábban a cívisvárosban már több Masters-tornát is nyerő szerb Liman ellen, ám az újvidékiek a hajrában egy duplával fordítottak, és 21-20-ra győztek. Második találkozóján a Rosics Uros, a klubszinten a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks színeit erősítő Komma László, az ex-nyíregyházi Tarján Izsák, valamint Molnár Mátyás összeállítású válogatott a német Skylinersszel kerül szembe, és 18-20-nál volt esélye az egyenlítésre, de végül az ellenfél örülhetett, a magyarok pedig nem jutottak tovább a csoportból a negyeddöntőbe.

A nőknél a nyíregyházi származású Jakab Máté nem számíthatott az újfehértói Papp Diára, így csak három embert küldhetett pályára, akik csere nélkül is hősiesen helytálltak. A Szerencsés Tamara, Budácsik Dorottya, Laufer Gabriella összetételű gárda 21-18-ra kikapott a mongol Ulambatar Amasonstól, amely már három Women’s Series fordulóban is elődöntőt játszott. A második rivális Ausztria volt, amely 21-17-re verte a nemzeti együttest, így a házigazdák itt is két vereséggel búcsúztak.

Mindkét magyar válogatott a júniusi, bukaresti selejtezőből jutott ki a dániai Eb-re, ahol a férfiak a tavalyi olimpián rendezőként ezüstérmes franciákkal, valamint a világbajnoki negyedik németekkel csapnak össze a csoportkörben, míg a nők a párizsi olimpián ezüstérmes spanyol gárda mellett a britekkel küzdenek majd meg a továbbjutást jelentő első két helyért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu