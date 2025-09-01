szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

16 perce

Győztes főpróba a Studió játékosaival

Címkék#futsal#Sergio Mullor#Magyarország

A szeptemberi Eb-pótselejtezőre készülő férfi futsalválogatott a második felkészülési mérkőzését is megnyerte Kirgizisztán ellen Kecskeméten, ezúttal 4-1-re.

Mihály Norbert

Mint ismert, a pénteki összecsapáson a magyar válogatott remek második félidei teljesítményének köszönhetően fölényes, 7–0-s győzelmet aratott a kirgizek ellen. A Románia elleni Eb-pótselejtezőt megelőző utolsó mérkőzésen, vasárnap délután ismét megmérkőzött a nemzeti csapat az ázsiai együttessel a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.

válogatott
Ismét győzött a magyar válogatott
Fotó: mlsz.hu

Ezúttal egy agresszívebb csapattal találta szemben magát a válogatott

Az ellenfél ezúttal agresszívebb játékstílust alkalmazott, magasra tolta a védekezését, és már a magyar kapu előtt letámadta a mieinket. Az első játékrészben többet volt a labda a magyar térfélen, de sikerült megtalálni a letámadás ellenszerét, és inkább a magyaroknak voltak gólszerzési lehetőségei. Hosszú ideig nem született gól, de a félidő hajrájában két pontrúgást követően kétgólos előnyhöz jutott Sergio Mullor gárdája: előbb Rábl János oldalberúgását követően egy öngóllal szerzett vezetést Magyarország, majd Fekete Márk szabadrúgásból bombázott a hálóba (2–0). Az ellenfél a szünet előtt Pál Patrik öngóljával szépített (2–1).

A fordulás után a kirgiz válogatott nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de gólt a magyar csapat szerzett: a 23. percben Kajtár Mátyás lőtt távolról a kapuba. A folytatásban is veszélyesebb volt a válogatott, két kisbüntetőt is elvégezhetett, de mindkettőt kivédte a vendég kapus. A kirgiz válogatott a hajrában lehozta támadásban a kapusát, de nem tudott közelebb zárkózni, az utolsó gólt is a hazaiak szerezték: egy labdaszerzés után Rutai Balázs helyezett a saját térfeléről a hálóba (4–1). Az utolsó pillanatokban büntetőhöz jutott Kirgizisztán, de Alasztics Marcell kivédte a léc alá tartó labdát, így a magyar válogatott három góllal nyerte meg az összecsapást.

A magyarok legközelebb szeptember 18-án lépnek pályára: Romániát fogadják Debrecenben, az Eb-pótselejtező első felvonásán.

– Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, főképp azért, mert sikerült kijavítanunk azokat a hibákat, amelyeket az első meccsen láttam a játékunkban, és a két találkozó között átbeszéltünk a játékosokkal – mondta Sergio Mullor szövetégi kapitány az MLSZ honlapján a lefújás után. – Ez a mérkőzés mutatta meg inkább a két csapat közti különbséget, a pénteki találkozó eredménye nagyobb különbségről tanúskodott, mint ami valójában volt a felek között, ezúttal viszont láthattuk, hogy a kirgiz válogatott remek játékerőt képvisel. Most már minden figyelmünket a románok elleni selejtezőknek szenteljük, bízom benne, hogy a kerettagok egészségesen és jó formában kezdhetik meg a felkészülést a nagyon fontos két összecsapásra.

A találkozón az A'Studió Futsal Nyíregyháza három játékosa is érdekelt volt, nevezetesen a remekül védő Alasztics Marcell, valamint Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid.

Magyarország–Kirgizisztán 4–1 (2–1)
Magyarország: Alasztics Marcell – Rafinha, Rábl János, Kajtár Mátyás, Nagy Imre. Csere: Kinics Bálint, Pál Patrik, Juhász Donát, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Fekete Márk, Nagy Imre, Bencsik Roland, Győri Balázs, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Büki Baltazár. Vezetőedző: Sergio Mullor.
Gólszerzők: Amandyk Denisbek (öngól), Fekete, Kajtár, Rutai, ill. Pál (öngól)

 

