Labdarúgás

2 órája

Hoppá! Kikapott a Vámosoroszi

Vaskos meglepetés a vármegyei II. osztályban. Sonkádon hagyta a három pontot a Vámosoroszi.

Hoppá! Kikapott a Vámosoroszi

Szombaton és vasárnap egyaránt három mérkőzést rendeztek a vármegyei II. osztály 3. csoportjában. A forduló meglepetése Sonkádon született, ahol a Vámosoroszi vereséget szenvedett.

Vámosoroszi
Öt gól született a Sonkád–Vámosoroszi mérkőzésen

  • Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 3. forduló

Sonkád–Vámosoroszi 3–2 (0–1)

Sonkád, v.: Tóth I.

Sonkád: Gergorics – Fejes, P., Horváth, Makuka, Farkas, Bakó, Fejes D., Fejes M., Mándi, Németh, Mercz. Edző: Homoki Endre.

Vámosoroszi: Kánya – Somogyi R. (Bihari), Riskó, Rigó (Somogy N), Róka, Dávid, Kövesligeti M. (Szalai), Szabó, Kövesligeti L., Somogyi T., Imre. Edző: Riskó Tibor.

Gól: Mercz 2, Mánd, illetve Kövesligeti l., Szabó.

Szatmárcseke–Nagydobos 2–5 (0–2)

Szatmárcseke, v.: Kocsis.

Szatmárcseke: Pásztor – Varga, Kóczé I. G. (Császár T.), Sztáraszta, Kóczé II. G., Nagy (Ombodi), Danó, Cigus, Császár P., Horváth, Bozyányi. Edző: Hadadi Ferenc.

Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Paragh K., Malinetescu (Drabik), Zakor J. (Paragk K.), Flesz (Fodor), Bancs, Zakor G., Baráth, Boldizsár (Molnár). Edző: Körmös Miklós.

Gól: Kóczé II. G, Császár P., Zakor J. 2, Zakor G., Fleisz, Paragh K.

Kisar–Fehérgyarmat 4–6 (1–2)

Kisar, v.: Lizák.

Kisar: Szabó – Csákányóczi, Losonczi, Farkas, Lakatos, Gaál, Aranyos, Gacsó D., Bornemissza (Almási), Tatár, Kacsó. Edző: Siti Ferenc.

Fehérgyarmat: Munkácsi – Dascal, Tóth I. (Rostás), Lobos, Stef, Tempfli, Kinczel, Bartha (Puskás), Birle, Tóth F., Barna. Edző: Lucian Dascal.

Gól: Aranyos, Gaál, Farkas, Kacsó, illetve Tóth I. 2, Kinczel 2, Puskás, Tóth F.

Ópályi–Őr 6–0 (2–0)

Ópályi, v.: Nagy Cs.

Ópályi: Bélteki – Bársony (Bartha M.), Bégány (Farkas), Varjasi, Szatkószki, Máté (Patály A.), Rácz D. (Pajti), Szabó, Rácz P., Bartha A. (Szilágyi), Varga. Edző: Bartha Miklós.

Őr: Szabó A. – Zakor M., Pethő, Márton, Kanálos, Király, Tisza (Szabó J.), Szabó L. (Lapos), Jenei, Mulutó, Szőke (Deme). Edző: Szabó Attila.

Gól: Szatlószki 3, Varga, Rácz D., Bartha M.

Nyírcsaholy–Tisztaberek 2–2 (1–2)

Nyírcsaholy, v.: Lengyel.

Nyírcsaholy: Gáspár – Fetter, Ilku, Botos, Petrohai (Turi), Marozán, Sarkadi, Balogh, Ruha, Jóni, Tóth (Szabó V.). Edző: Tóth Zoltán.

Tisztaberek: Makay – Nagy (Garda), Molnár (Kosztya), Mándi, Fási (Bencze), Molnár (Lukács), Jadallah (Balogh), Bodó, Algács, Kósa, Szabó A.

Gól: Petrohai, Sarkadi, illetve Molnr, Bodó. Kiállítva: Botos (20.), Fetter (69.).

Milota–Kocsord 1–2 (0–0)

Milota, v.: Rézműves.

Milota: Lóránt – Balogh, Német, Algács A., Algács M. (Lukács), Tóth K., Botos, Rétfalvi, Pálóci, Blanár, Tóth T. Edző: Elek László.

Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R. (Gáti), Horváth (Gál), Gergely, Virág, Kiss, Farkas (Tősér), Suta, Bozsányi, Balogh I. Elnök: Disznós Gusztáv.

Gól: Németh, illetve Virág, Suta.

 

