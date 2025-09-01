szeptember 1., hétfő

Vármegyei foci

30 perce

Kiválóan kezdett a Fényeslitke és a Nyírkarász

Címkék#vármegyei foci#Fényeslitke#labdarúgás

Immáron a második fordulót rendezték a vármegyei II. osztály 2. számú csoportjában.

Mihály Norbert

A 2025-2026-os vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának második fordulójában megőrizte makulátlanságát a Fényeslitke, valamint az újonc Nyírkarász. Mutatjuk a hétvége történéseit:

vármegyei
Remekül kezdett a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában a Fényeslitke
Fotó: klub

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport: 2. forduló

Filo SE–Aranyosapáti 5–1 (3–1)
Nyíregyháza, v.: Kiss P.
Filo: Ferencz – Nagy P. (Opre), Majoros, Sztojka (Rácz), Lipcsei (Czipa), Oláh, Záhonyi (Nemes), Szabó B., Krutilla (Vajda), Asztalos, Bárdos. Edző: Balogh Zoltán.
Aranyosapáti: Kiss Z. – Treszkai, Koi, Rákoczi (Szőke), Kazsuk, Varga (Popovics), Németh, Tári (Boda), Bartha (Milák), Kantár, Orosz (Fodor). Edző: Böszörményi József.
Gól: Szabó B., Lipcsei, Majoros, Sztojka, Rácz, ill. Orosz.

Újdombrád–Jéke 4–1 (2–1)
Újdombrád, v.: Dobos.
Újdombrád: Bodnár (Poór) – Veress (Mándi), Balla J., Bodó, Bandor, Balogh, Puporka, Török, Tóth, Oláh (Nagy), Balla D. Edző: Balla János.
Jéke: Mona – Huszti (Iván A I.), Kovács (Koszta), Jónás, Setét, Horváth, Balogh, Algács (Miskolczi), Volkán (Iván A II.), Barna, Halász (Csáki). Edző: Volkán Roland.
Gól: Török, Balogh, Puporka, Mándi, ill Iván A I.

Nagyhalász–Fényeslitke 0–2 (0–1)
Nagyhalász, v.: Drótos.
Nagyhalász: Krizsanovszki – Mészáros, Hengsperger, Kormány (Együd), Czirbik, Oláh (Kernács), Kató, Korsoveczki, Iván, Balogh (Petrikovits), Illés. Edző: id. Kató István.
Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász, Nagy B., Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák (Nagy M.), Nagy Z., Arnóczki (Horváth). Edző: Nagy Zoltán.
Gól: Fodor, Horváth.

Záhony–Nyírkarász 0–2 (0–0)
Záhony, v.: Veres.
Záhony: Mucsicska – Barkaszi, Varga, Zán, Barna, Balogh (Sajtos), Ponczók, Szitai, Gombkötő Z. I. (Angyal), Fábián, Gombkötő Z II.. Edző: Gombkötő Zoltán.
Nyírkarász: Bandor – Király, Tóth D. (Savrnoh), Dudás (Roskó), Tóth M., Kasza, Kovács, Tóth T. (Molnár), Jónás (Boda), Koós, Veress. Edző: Éles István.
Gól: Molnár, Jónás.

Ajak–Tuzsér 2–1 (2–1)
Ajak, v.: Semegi.
Ajak: Szakszon – Ténai, Hódos (Iski), Lakatos (Varga), Miskolczi, Csuka (Harakály), Bakó (Homoki), Illés, Horváth, Soós, Jenei (Meggyesi). Edző: Szőlősi Lóránd.
Tuzsér: Révész – Sajtos (Gombkötő), Révész, Orgován, Balogh G., Vantyuch, Jónás A. (Péter), Setét (Koszta), Osztolykán, Balogh T., Jónás Zs. Edző: Szabó István. 
Gól: Illés, Miskolczi, ill Balogh G.

 

