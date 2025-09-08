szeptember 8., hétfő

Vármegyei I. osztály

45 perce

"Ha nem látom, nem hiszem el..." Vasárnapi eredmények a Vármegyei I. osztályban (fotókkal, tabellával)

Címkék#Nagykálló#vármegyei foci#Baktalórántháza#megye I

Kétszer is kiegyenlített a Nagykálló Gergelyiugornyán, kiütötték a Baktalórántháza csapatát hazai pályán. Teljes a Vármegyei I. osztály 5. fordulója.

Kerecsen József

A szombati négy mérkőzés után vasárnap három találkozót rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 5. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

2–2-es döntetlen a Gergelyiugornya–Nagykálló Vármegyei I. osztályú bajnokin.
A Vármegyei I. osztály két meglepetéscsapata, a Gergelyiugornya és a Nagykálló fordulatos meccset vívott egymással.
Fotó: Bodnárné Varga Éva

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 5. forduló

  • Gergelyiugornya–Nagykálló 2–2 (1–0)
    Gergelyiugornya, v.: Major.
    Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász (Danku), Szabó, Szokolai, Barta, Bátyi, Bíró (Alapi), Aranyos, Rácz, Csonka, Lakatos. Játékos-edző: Balogh Tibor.
    Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann (Marinka), Oláh, Sipos (Kovács), Mészáros, Nagy (Puluczkai), Sidibe (Bencs), Baráz. Edző: Homann Richárd. 
    Gól: Szabó 2, illetve Sidibe (11-esből), Mészáros. Kiállítva: Szokolai (93.).
    Balogh Tibor: – Azt gondolom, hogy jobban játszottunk az ellenfelünknél, akik szinte csak pontrúgásból veszélyeztették a kapunkat. Több volt ebben a meccsben, további sok sikert a Nagykállónak!
    Homann Richárd: – Jó kis parázs meccs volt, de úgy gondolom, a döntetlen reális.
  • Baktalórántháza–Kótaj 0–5 (0–1)
    Baktalórántháza, v.: Balogh.
    Baktalórántháza: Szilágyi, – Németh, Gyarmati, Pataki II. G. (Tóth), Jávor, Szabó (Kozma J.), Csatári, Lakatos (Kozma K.), Pataki I. G., Maleskovits, Huncsik. Edző: Illés László.
    Kótaj: Reszler, – Czimer, Nagy, Papp, Haller (Géresi), Nobrega (Ujvári), Sallai, Magyar (Dencs), Korsoveczki (Jobbágy), Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály. 
    Gól: Nobrega, Haller 2, Újvári, Lakóczi.
    Illés László: – Ha nem látom, nem hiszem el, de láttam és nagyon csalódott vagyok. Minden tekintetben fölénk nőtt az ellenfél és ami nagyon zavar, hogy akaratban is. Teljes mértékben megérdemelt a győzelmük.
    Seregi Mihály: – Győzelmünk nem forgott veszélyben. Megérdemeltük a sikert. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a Baktának!
  • Gyulaháza–Mándok 4–3 (2–2)
    Gyulaháza, v.: Tóth.
    Gyulaháza: Kasza – Simon, Bunkóczi, Kozma Zs., Fodor, Kozma M., Dolhai (Domokos, Iski), Novák, Galambos, Farkas, Ivánkó (Papp). Edző: Deák Béla
    Mándok: Végső – Jánvári, Koszta (Fejes), Maroda (Veress), Csáki P., Bokor, Spisák, Molnár, Matyi (Márton), Méhész (Csáki G.). Edző: Baksa Zoltán. Gól: Farkas 2, Galambos, Dolhai, illetve Molnár 2, Csáki P., Cservenyák.
    Deák Béla: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert nagyszerűen futballoztak ma. Hazai góltalansági csendünket sikerült megtörni, mert támadóink végre megtalálták a góllövő cipőiket. Az amatőr futball nagyszerű reklámja volt ez a mérkőzés, győzelmünk értékét növeli, hogy egy nagyszerű erőből álló, taktikus Mándok ellen sikerült ezt begyűjteni. További sok sikert az ellenfélnek, hajrá Gyulaháza!
    Baksa Zoltán: – Ezen a mérkőzésen sajnos sok volt a rossz teljesítmény, amit a mi csapatunk nem bír el. Idegenben három rúgott góllal az esetek többségében illik legalább pontot szerezni, most ez nem sikerült. Ellenfelünk jobban akarta a győzelmet, amit teljes mértékben meg is érdemelt, gratulálunk nekik!

 

Gergelyiugornya - Nagykálló, vármegyei I.

Fotók: Bodnárné Varga Éva

A bajnokság állása:

1NYÍRBÁTORI LSENYÍRBÁTORI LSE5500114715
2MÁTÉSZALKAI MTKMÁTÉSZALKAI MTK44001221012
3NAGYKÁLLÓI VSENAGYKÁLLÓI VSE5311159610
4GYULAHÁZA KSEGYULAHÁZA KSE530289-19
5AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SEAGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE52129727
6MÁNDOK VSEMÁNDOK VSE420212666
7IBRÁNY SEIBRÁNY SE420210736
8NAGYECSED RSENAGYECSED RSE42024316
9ÚJFEHÉRTÓ SEÚJFEHÉRTÓ SE42023306
10CSENGER FCCSENGER FC420268-26
11BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBAKTALÓRÁNTHÁZA VSE4202813-56
12KÓTAJ SEKÓTAJ SE41127434
13TISZAVASVÁRI SETISZAVASVÁRI SE5023615-92
14SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNYSWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY4013514-91
15NYÍRMEGGYES SKNYÍRMEGGYES SK5005416-120

 

