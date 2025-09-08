Vármegyei I. osztály
"Ha nem látom, nem hiszem el..." Vasárnapi eredmények a Vármegyei I. osztályban (fotókkal, tabellával)
Kétszer is kiegyenlített a Nagykálló Gergelyiugornyán, kiütötték a Baktalórántháza csapatát hazai pályán. Teljes a Vármegyei I. osztály 5. fordulója.
A szombati négy mérkőzés után vasárnap három találkozót rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 5. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 5. forduló
- Gergelyiugornya–Nagykálló 2–2 (1–0)
Gergelyiugornya, v.: Major.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász (Danku), Szabó, Szokolai, Barta, Bátyi, Bíró (Alapi), Aranyos, Rácz, Csonka, Lakatos. Játékos-edző: Balogh Tibor.
Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann (Marinka), Oláh, Sipos (Kovács), Mészáros, Nagy (Puluczkai), Sidibe (Bencs), Baráz. Edző: Homann Richárd.
Gól: Szabó 2, illetve Sidibe (11-esből), Mészáros. Kiállítva: Szokolai (93.).
Balogh Tibor: – Azt gondolom, hogy jobban játszottunk az ellenfelünknél, akik szinte csak pontrúgásból veszélyeztették a kapunkat. Több volt ebben a meccsben, további sok sikert a Nagykállónak!
Homann Richárd: – Jó kis parázs meccs volt, de úgy gondolom, a döntetlen reális.
- Baktalórántháza–Kótaj 0–5 (0–1)
Baktalórántháza, v.: Balogh.
Baktalórántháza: Szilágyi, – Németh, Gyarmati, Pataki II. G. (Tóth), Jávor, Szabó (Kozma J.), Csatári, Lakatos (Kozma K.), Pataki I. G., Maleskovits, Huncsik. Edző: Illés László.
Kótaj: Reszler, – Czimer, Nagy, Papp, Haller (Géresi), Nobrega (Ujvári), Sallai, Magyar (Dencs), Korsoveczki (Jobbágy), Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály.
Gól: Nobrega, Haller 2, Újvári, Lakóczi.
Illés László: – Ha nem látom, nem hiszem el, de láttam és nagyon csalódott vagyok. Minden tekintetben fölénk nőtt az ellenfél és ami nagyon zavar, hogy akaratban is. Teljes mértékben megérdemelt a győzelmük.
Seregi Mihály: – Győzelmünk nem forgott veszélyben. Megérdemeltük a sikert. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a Baktának!
- Gyulaháza–Mándok 4–3 (2–2)
Gyulaháza, v.: Tóth.
Gyulaháza: Kasza – Simon, Bunkóczi, Kozma Zs., Fodor, Kozma M., Dolhai (Domokos, Iski), Novák, Galambos, Farkas, Ivánkó (Papp). Edző: Deák Béla
Mándok: Végső – Jánvári, Koszta (Fejes), Maroda (Veress), Csáki P., Bokor, Spisák, Molnár, Matyi (Márton), Méhész (Csáki G.). Edző: Baksa Zoltán. Gól: Farkas 2, Galambos, Dolhai, illetve Molnár 2, Csáki P., Cservenyák.
Deák Béla: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert nagyszerűen futballoztak ma. Hazai góltalansági csendünket sikerült megtörni, mert támadóink végre megtalálták a góllövő cipőiket. Az amatőr futball nagyszerű reklámja volt ez a mérkőzés, győzelmünk értékét növeli, hogy egy nagyszerű erőből álló, taktikus Mándok ellen sikerült ezt begyűjteni. További sok sikert az ellenfélnek, hajrá Gyulaháza!
Baksa Zoltán: – Ezen a mérkőzésen sajnos sok volt a rossz teljesítmény, amit a mi csapatunk nem bír el. Idegenben három rúgott góllal az esetek többségében illik legalább pontot szerezni, most ez nem sikerült. Ellenfelünk jobban akarta a győzelmet, amit teljes mértékben meg is érdemelt, gratulálunk nekik!
Gergelyiugornya - Nagykálló, vármegyei I.Fotók: Bodnárné Varga Éva
A bajnokság állása:
|1
|NYÍRBÁTORI LSE
|5
|5
|0
|0
|11
|4
|7
|15
|2
|MÁTÉSZALKAI MTK
|4
|4
|0
|0
|12
|2
|10
|12
|3
|NAGYKÁLLÓI VSE
|5
|3
|1
|1
|15
|9
|6
|10
|4
|GYULAHÁZA KSE
|5
|3
|0
|2
|8
|9
|-1
|9
|5
|AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE
|5
|2
|1
|2
|9
|7
|2
|7
|6
|MÁNDOK VSE
|4
|2
|0
|2
|12
|6
|6
|6
|7
|IBRÁNY SE
|4
|2
|0
|2
|10
|7
|3
|6
|8
|NAGYECSED RSE
|4
|2
|0
|2
|4
|3
|1
|6
|9
|ÚJFEHÉRTÓ SE
|4
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|6
|10
|CSENGER FC
|4
|2
|0
|2
|6
|8
|-2
|6
|11
|BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
|4
|2
|0
|2
|8
|13
|-5
|6
|12
|KÓTAJ SE
|4
|1
|1
|2
|7
|4
|3
|4
|13
|TISZAVASVÁRI SE
|5
|0
|2
|3
|6
|15
|-9
|2
|14
|SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY
|4
|0
|1
|3
|5
|14
|-9
|1
|15
|NYÍRMEGGYES SK
|5
|0
|0
|5
|4
|16
|-12
|0
