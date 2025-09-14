szeptember 14., vasárnap

Vármegyei foci

49 perce

Villámrajtot vett a Nagyecsed, vízilabdameccs Ibrányban (fotókkal)

Címkék#vármegyei foci#megye I#labdarúgás

A Nagykálló bánhatja, hogy már az első percben gólt kapott. Íme a vasárnapi eredmények a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.

Kerecsen József

A szombati három mérkőzés után vasárnap is három találkozót rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályn 6. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály vasárnapi eredményei.
Elképesztő körülmények között gyűjtötte be harmadik győzelmét az Ibrány a Vármegyei I. osztályban
Fotó: Sipeki Péter

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 6. forduló

Ibrány–Baktalórántháza 2–1 (2–0)
Ibrány, v.: Papp.
Ibrány: Sira – Horváth, Lukács (Boros), Nagy, Barta (Virág), Csáki, Lakatos, Gergely, Ács (Kiss), Szokol, Katona (Novák). Edző: Fiumei Viktor.
Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Németh, Huncsik (Pataki), Jávor, Csatári, Maleskovits M., Pataki, Ferencz, Kozma J.(Szabó), Tóth (Kozma K.). Edző: Illés László. 
Gól: Nagy, Katona, illetve Maleskovits K. (11-esből).
Fiumei Viktor: – Ezen a mérkőzésen kb. huszonöt percig lehetett fociról beszélni. Ez idő alatt rúgtunk két gólt, valamint több helyzetet is kidolgoztunk, utána viszont sportágat kellett váltani és a vízilabdáé lett a főszerep, ami nem annyira feküdt nekünk. A győzelmünk ettől függetlenül nem forgott veszélyben.
Illés László: – Sajnos volt egy ötperces rövidzárlatunk, ami miatt vereséget szenvedtünk. Az időjárási körülményeket figyelembe véve inkább csak küzdelem alakult ki a pályán, de ezt férfias küzdelemben mindkét csapat sportszerű körülmények között tette. Megmondom őszintén, hogy nem érdemtelen az Ibrány győzelme. A pályát, az időjárást és minden mást figyelembe véve játékvezetői szempontból egy roppant nehéz mérkőzés volt, de a spori korrekten lehozta a mérkőzést.

Kótaj–Gergelyiugornya 2–0 (1–0)
Kótaj, v.: László.
Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Ujvári (Dencs), Papp, Haller, Nóbrega (Jobbágy), Sallai, Korsoveczki (Géresi), Lakóczi (Kató), Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Rőti, Szabó, Barta, Bátyi, Bíró, Aranyos (Danku), Rácz Zs., Alapi (Rácz I.), Csonka, Lakatos (Zán). Játékos-edző: Balogh Tibor. 
Gól: Haller 2.
Seregi Mihály: – A mérkőzés fontos periódusaiban jobban domináltunk, mint ellenfelünk. Úgy gondolom, hogy megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.
Balogh Tibor: – Tompán és önbizalom nélkül futballoztunk, amit nem tudok hova tenni. Gratulálok a Kótajnak a győzelemhez!

Nagykálló–Nagyecsed 0–1 (0–1)
Nagykálló, v.: Takács.
Nagykálló: Csikós, – Mészáros, Erdei, Marozsán, Ramos, Puluczkai (Simon), Homann, Oláh, Sipos (Kovács), Sidibe (Bencs), Baráz (Nagy). Edző: Homann Richárd.
Nagyecsed: Nagy, – Zámbó, Tangel (Nyíregyházi), Tilinger, Bulyáki (Nagy), Orosz, Bulyáki, Lakatos, Kovács (Fejes), Hudák, Jónucz (Boldizsár). Edző: Piskóti Zsolt. 
Gól: Tangel. Kiállítva: Nagy (90.)
Homann Richárd: – Gratulálok a Nagyecsednek!
Piskóti Zsolt: – Nagyon nehézzé tettük magunknak ezt a mérkőzést. Sajnos jobbnál jobb helyzeteket puskáztunk el, ettől függetlenül minden jó, ha a vége jó. A fiúkat viszont meg kell dicsérnem, mert ma játékban rendben voltunk. További sok sikert Nagykállónak!

Ibrány vs. Baktalórántháza

Fotók: Sipeki Péter

 

